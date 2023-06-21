〈台股盤前〉美股走弱台指期夜盤小跌 慎防連假前賣壓

美股四大指數 20 日全數收跌，台指期夜盤也小跌作收，台股將迎來端午連假，法人表示，本週量能明顯放緩，需慎防連假前量縮以及賣壓。

美股表現上，道瓊指數下跌 0.72% 收 34053.87 點；那斯達克指數下跌 0.16% 收 13667.29 點；標普 500 指數下跌 0.47% 收 4388.71 點；費半指數下跌 0.70% 收 3647.56 點。

台指期夜盤盤後時段下跌 27 點，或 0.16%，收 17162 點。

國內外新聞方面，美國國務卿布林肯訪中整體上較外界預期順利，兩國關係止跌回穩，外界預期美國總統拜登和中國領導人習近平於 20 國集團峰會 (G20)、亞太經濟合作會議 (APEC) 會面機率提高。

繼福特與通用汽車後，電動車製造商 Rivian (RIVN-US) 也宣布加入特斯拉充電陣營，同意採用特斯拉的充電標準，讓 Rivian 客戶可以使用龐大的特斯拉超級充電站網; 現代汽車也考慮跟進。

鴻海 (2317-TW) 宣布與 Stellantis 合資，成立車用半導體的設計與銷售服務公司 SiliconAuto，預計自 2026 年起營運，而鴻海跟 Stellantis 各持有 SiliconAuto 50% 股權。

機電廠亞力 (1514-TW) 受惠台電強韌電網計畫需求強勁，取得竹科升壓站的 20 億元大單，在手訂單衝破 100 億元，加上半導體廠不斷電設備持續出貨，下半年單季營收將寫新猷，法人估今年營收、獲利可望年增 2 成，優於原先預期。

經濟部公布台灣 5 月外銷訂單，訂單金額 456.8 億美元，較去年同期減少 17.6%，連續 9 個月負成長，儘管減幅較預估值收斂，但預期今 (2023) 年上半年外銷訂單仍較去年同期衰退約 2 成，研判下半年有機會在 AI 趨勢加持下，帶動訂單金額轉正。