長假讓資金卻步 聯準會再耍鷹 恐反撲台股多頭

端午連假資金觀望，台股周線小跌 86.51 點收在 17202.4 點，失守 5 日線，法人認為，目前均線仍呈現多頭排列，端午變盤機率不大，但要留意聯準會暗示升息尚未結束，偏鷹立場恐反撲多頭。

台股本周受長假效應影響，資金態度保守看待，週線收黑中斷連六紅走勢。三大法人中，外資中斷連五買，投信連續第三周站在賣方，僅自營商連六周回補台股。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，受到長假效應影響，台股連續兩個交易日跌破 5 日線，但本周的修正應是漲多拉回，資金趁長假前先行獲利了結。

孫傳恕表示，從歷史數據來看，端午過後 5 日與後 10 日走跌機率較高，但因自目前至 7 月中旬為財報空窗期，搭配全球多頭走勢不變，有利於多頭格局維持，研判端午過後變盤機率低。

安聯投信台股團隊表示，台股雖失守 5 日線，卻也顯得穩中透堅，目前各期均線仍為多頭排列，資金在電子、傳產或政策概念股輪轉，因此在長期趨勢題材仍被長期看好支撐下，維持狹幅震盪格局。

安聯投信台股團隊表示，隨著企業庫存去化近尾聲，獲利下半年可望回穩，這些對股市所帶來影響都是正向。

以投資標的來說，孫傳恕認為，以 AI 伺服器供應鏈為主要焦點，特別是在美系的雲端服務供應商庫存去化進入尾聲，而伺服器產業重回成長軌道；另外具有政策支持的電網與儲能概念股也再度展開多頭走勢。

安聯投信台股團隊也認為，AI 相關應用在降低成長，提升成長面擁有龐大潛力；受益應用 AI 技術，在許多方面降低成本和提升營收表現。

至於非電族群部分，台電強韌電網計畫、充電樁及儲能商機等也有表現空間，加上後疫情時代的內需消費、觀光及航空等題材，看好有成長性、基期較低的、受惠結構性產業變化的、獲利持續上修中的產業以及公司。