〈台股盤中〉電子權值股不表態 大盤高檔震盪換手回測10日線

台北股市今 (21) 日盤中加權股價指數下挫，主要是權值股及電子強勢股的拉回波及，回測 10 日線的支撐力道，但市場專家指出，市場資金在 AI、觀光、軍工及儲能類股輪動。

今天盤中電子主帥台積電 (2330-TW) 下跌，大立光 (3008-TW)、聯發科 (2454-TW) 股價走疲，造成大盤在盤中走跌，證券分析師黃漢成表示，台股在高檔震盪整理，並產生類股輪動走勢，但技術指標高檔背離，在美股下跌及台幣走貶的數據之下，目前台股則回測 10 日線的支撐力道。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在市場對台股過往統計在端午節後下跌的機率偏高而產生疑慮之下，自然對於市場的投入熱情減緩。

台股今天集中市場加權股價指數由 17186.72 點開出，最低 17131.65 點，最高 即為開盤的 17186.72 點點位，預估全場成交值萎縮爲 2872 億元。

今天市場資金往台股的旅遊相關股包括長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 等，盤中股價上漲。但在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價走低。

今天盤中 ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 盤中人氣盡失，全數下跌。

面板股友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 及彩晶 (6116-TW) 由於市場認為面板價格可能上揚，今天盤中股價全數走強。