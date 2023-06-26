〈台股盤前要聞〉半導體大廠除息、鋼廠減產效益顯現 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。6 月為除息旺季，半導體大廠聯電與日月光投控都將除息，挹注台股活水；鋼市近期震盪，但業界普遍認為，鋼市拐點將在 7-8 月出現，除了需求可望回溫外，另一要因就是中國鋼廠減產效益逐步顯現。以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

半導體大廠除息、華碩發表新機、5 月景氣燈號 本周大事預告

6 月為除息旺季，半導體大廠聯電與日月光投控都將除息，挹注台股活水，華碩本周四晚間發表新一代 Zenfone 系列旗艦手機，釋出最新功能，另外，國發會本周四將公布 5 月景氣燈號，恐亮出連七藍。閱讀全文...



中國鋼廠減產效益顯現 為支撐鋼價另一關鍵

鋼市近期震盪，但業界普遍認為，鋼市拐點將在 7-8 月出現，除了需求可望回溫外，另一要因就是中國鋼廠減產效益逐步顯現，且後續在減產力道擴大下，將成為鋼鐵行情止跌回穩的關鍵支撐。閱讀全文...

益安里程碑金今年有望陸續到手 上看 1.5 億元

微創醫材廠益安 (6499-TW) 今年里程碑金有望陸續到手，包括大口徑心導管止血裝置 Cross-Seal 美國查廠文件審查已到尾聲，以及 Cross-Seal 次世代產品將完成設計驗證與提出上市許可，三項完成里程碑金約 500 萬美元 (約新台幣 1.5 億元)。閱讀全文...

材料 - KY 擬現增籌資 暫訂以每股 400 元發行 爲今年最高價現增股

材料 - KY(4763-TW) 持續擴產，營收及獲利也跟隨高速成長，今年前 5 月營收達 30.9 億元，年增 1.07 倍，已超越 2021 年全年營收，材料 - KY 在改善財務結構的考量下，送件申報發行 4000 張現增股籌資，暫訂以每股 400 元溢價發行，這也是今年上市櫃公司申報現增每股溢價最高者。閱讀全文...

「半導體女王」超微蘇姿丰即將返台 AI 行情可期

繼輝達 (Nvida)(NVDA-US) 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 5 月底訪台颳起人工智慧 (AI) 旋風過後，有「半導體女王」封號的超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 7 月中旬也將抵台舉辦發表會、拜訪供應商，有機會藉睽違三年多的訪台行，再度掀起一波 AI 行情。閱讀全文...

美商務部擴大晶片法補貼範圍 開放供應商申請

美國商務部周五 (23 日) 宣布擴大晶片法案的補貼範圍，為晶片商提供設備、化學原料的業者，將有資格提出申請，有望提升晶片商在美國擴大投資的意願。閱讀全文...

