傳iPhone 15明年恐改採效能較差的台積電N3E製程晶片

據報導，蘋果正考慮即將推出的 iPhone 15 Pro 晶片改採更便宜的製程，這雖然會降低效率但可以改善整體性能。

市場預期，iPhone 15 系列新機將改採 A17 Bionic 晶片，以台積電 3 奈米製程生產，先前既有的 A16 晶片和部分早期晶片，是使用 4 奈米製程。而過渡至 3 奈米製程將帶來速度提升和各種其他優勢。

微博「手機晶片達人」近幾日貼文指出，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 將使用台積電的 N3B 製程，但明年將採用成本效益更高的 N3E 製程。

今年 iPhone15 Pro 和 iPhone15 Pro Max 已備貨的 A17 晶片使用的是 N3B 製程，但明年某時點起生產的 A17 將切換成本下降的 N3E 製程，「也許效能會差一些。」該微博指出。

自 2020 年 12 月，有消息稱蘋果已向台積電下單全面生產 N3B 晶片，台積電現已完成其 3 奈米製程的開發，且將用於蘋果許多新品中，但蘋果有可能切換成 N3E 製程晶片。

N3B 是台積電 3 奈米製程的變體，與前代產品相比，性能和效率增強，因有更高的晶體管密度和更多的極紫外光層 (EUV)，從而能夠生產更小、更強大的晶片。

另一方面，N3E 是台積電 3 奈米製程的另一種變體，但側重於成本效益和平價性，雖然與 N3B 相比，其晶體管密度和 EUV 層數可能略低，但 N3E 製程的目標是在性能和成本中取得平衡。

該微博指出，蘋果的 A17 晶片將在 2024 年切換成 N3E 製程。另一個可能是，蘋果 iPhone 16 系列產品也將使用該製程。