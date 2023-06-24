〈紐約匯市〉DXY周線止步連三黑 澳幣周貶近3% 創8月來最糟

全球各地商業活動表現慘澹，令風險情緒惡化，加上各國央行的鷹派言論使風險貨幣承壓，美元指數周五 (23 日) 上揚，周線止步連三黑，反觀澳幣本周重貶近 3%，單周表現是去年 8 月以來最糟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.48%，至 102.88，本周升約 0.6%，終止連續三周下滑態勢。

周五公布數據顯示，在服務業成長放緩和製造業萎縮加劇之下，美國 6 月 Markit 綜合採購經理人指數 (PMI) 創 3 個月新低，但仍處在擴張區間。整體而言，人們對聯準會 (Fed) 過去一年大幅升息可能引發經濟衰退感到擔憂，但 Q2 美國經濟仍在擴張。

另一方面，歐元區 6 月 PMI 成長陷入停滯，除了製造業景氣持續低迷，在歐元區經濟有著主導地位的服務業活動，也幾乎沒有擴張，整體需求自 1 月以來首度下滑。

CIBC Capital Markets 北美首席外匯主管 Bipan Rai 表示：「企業開始發出需求小幅放緩的信號，促使人們重新調整未來產出預期。我確實認為，對前景的擔憂目前正在打壓風險偏好，美元因此受到一定程度的追捧。」

歐元跌逾 0.5% 至 1.0893 美元，創三日新低，周線貶近 0.5%。

周五數據公布前，全球央行意外升息加上官員的鷹派言論，再掀市場對全球經濟陷入衰退的擔憂。

法國興業銀行 (Societe Generale) 首席外匯策略師 Kit Juckes 表示，英國和挪威的升息幅度超出預期，市場對意外升息感到緊張，甚至在歐洲 PMI 數據公布前，就為美元帶來支撐。

美元兌日元上揚近 0.5% 至 143.74 日元，續登七個月高點，本周強漲 1.3%，日本央行的極端鴿派立場繼續使日元承壓。

不過，日本周五公布 5 月核心消費者通膨超出預期，不含燃料成本的物價指數也創下 42 年最大年增幅，為央行帶來逐步取消大規模刺激政策的壓力。

英鎊貶近 0.2% 至 1.2715 美元，本周收黑 0.8%。英國央行本周意外升息 2 碼，經濟衰退預期升溫導致英鎊面臨阻力。

因交易員避開風險較高的貨幣，澳幣和紐元雙雙陷入困境。

澳幣重貶近 1.2% 至 0.6676 美元，創三周新低，且本周慘跌近 3%，單周表現是去年 8 月底以來最糟；紐元則跌近 0.6% 至 0.6142 美元，本周跌約 1.6%。

加密貨幣方面，比特幣盤中升破 3.1 萬大關，登逾一年高位，貝萊德 (BlackRock) 推出比特幣 ETF 的消息持續帶來激勵。

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