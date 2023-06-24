拜登下周三芝加哥發表重要演說 主打「拜登經濟學」 

美國總統拜登下周三 (28 日) 將在芝加哥發表重要的經濟政策演說，作為他競選連任的重要象徵，根據路透看到的白宮公告文件，這場演說將以「拜登經濟學」(Bidenomics) 為主軸。

「拜登經濟學」是拜登幕僚用來描述經濟願景的新名詞，包括對超級富豪和大企業加稅，以挹注兒童照護支出和投資半導體、電動車等產業。

他預料將在演說中提出一些已經為人熟知的政策主張，包括反對共和黨的「涓滴」經濟學，如何振興基礎設施、把製造業工作從海外帶回美國，以及對富豪增稅等。

對 80 歲的拜登來說，2024 年總統大選某種程度上等於是對他帶領美國經濟成果的一場公投。美國就業成長強勁、失業率低，但通膨依然居高不下，而聯準會 (Fed) 過去一年多來的激進升息，讓經濟衰退的擔憂加深。

根據路透 / Ipsos 本月稍早進行的民調，超過 54% 美國民眾不認同拜登治理經濟的表現，僅 35% 受訪者支持。由於選民也把經濟列為首要議題，調查結果絕非拜登和民主黨人所樂見。

美國經濟第 1 季季增年率 1.3%，5 月失業率為 3.7%，通膨年增率則達 4%。拜登認為，這些數據代表美國從疫情引發的衰退中強力反彈後，正逐漸過渡到經濟成長更穩定的階段。

但 Fed 官員認為，讓通膨回到健康水準還有長路要走，未來可能需要再升息，這考驗著拜登維持經濟成長、就業穩定的目標。在此同時，積極爭取共和黨提名的美國前總統川普，這幾個月集中攻擊拜登政府在抗擊通膨方面的表現。