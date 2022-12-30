iPhone 15晶片料採台積電3奈米製程 電池續航力再升級

iPhone 15的A17晶片料採3奈米製程 電池續航力有望再升級 (圖：AFP)
iPhone 15的A17晶片料採3奈米製程 電池續航力有望再升級 (圖：AFP)

台積電 (TSM-US)(2330-TW) 宣布 3 奈米製程技術正式量產後，多家外國科技媒體預期，明年 iPhone 15 搭載的 A17 晶片，採用的就是台積電 3 奈米製程，有望大幅改善 iPhone 15 電池續航力。

《9To5Mac》表示，相較於性能，iPhone 15 採用的 A17 晶片，可能更著重在電池續航力改善，台積電日前討論 3 奈米製程技術時，也更強調功耗表現。

台積電董事長劉德音日前表示，最新 3 奈米處理器速度更快，且在相同速度下，功耗可降低 30%-35%。

從過去表現來看，蘋果每一代 A 系列處理器的速度平均可提升 10%-25%，但在其他外部因素影響之下，較難量化電源效率的改善程度。

《9To5Mac》還稱，搭載全新 M2 Pro 晶片的 Mac 有望超車 iPhone 15 的 A17 晶片，率先使用台積電的 3 奈米技術，未來的 M3 晶片也將繼續使用 3 奈米製程。

劉德音表示，對 3 奈米的需求非常強勁，但沒有具體說明買家為何。

身為台積電的最大客戶，蘋果去年占台積電的收入比重達到 26% 左右，因此外媒《AppleInsider》預估蘋果將成為台積電 3 奈米的主要客戶。

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