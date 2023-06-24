葉倫：Q2銀行獲利承壓 今年可能有更多銀行尋求整併

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周五 (23 日) 表示，因高利率和銀行業動盪，墊高了中小型銀行留住儲戶的成本，今年可能會有更多銀行尋求整併。

據華爾街日報 (WSJ) 報導，一些規模較小的銀行表示，聯準會 (Fed) 去年迄今大幅升息，導致他們必須爲儲蓄帳戶支付更多利息費用。

葉倫對此表示，自矽谷銀行 (SVB)、Signature Bank 3 月倒閉以來，儲戶紛紛自各地的中小型銀行，轉向他們認為受影響不大的大型銀行，這種趨勢仍在持續，且更高的存款利率正在侵蝕這些中小銀行的獲利能力。

葉倫指出，第二季獲利疲軟可能為銀行股帶來壓力，並促使更多銀行合併，但她認為不會出現如同今年稍早那樣不穩定的狀況，更多的銀行整併反而可能是健康的。

她說：「我們當然不希望過度集中，我們支持競爭，但這不代表完全不合併。相對來說，美國的銀行數量幾乎比我所知的任何國家都來得多。」

儘管葉倫認為，獲利下滑不會使銀行業再度陷入麻煩，監管機構仍密切關注銀行在商業房地產領域面臨的風險，主要集中在小型銀行提供的商辦房貸。

遠距辦公趨勢重挫許多商辦大樓的價值，加上高利率墊高商業房貸成本，導致房東面臨違約風險，並威脅為這些商辦提供貸款的小型銀行。數據供應商 Trepp 指出，銀行持有價值約 2700 億美元的商業房貸即將在今年到期。

葉倫表示，雖然貸款違約可能導致更多銀行倒閉，她認為這不會造成廣泛影響，因為規模較小的銀行在貸款方面普遍較為保守。「這可能帶來一些問題，但這是可控的，這不是系統性問題。」