鉅亨美股雷達：市場消化Fed官員言論 福特傳進行新一輪裁員

美股重要看點：

市場持續關注聯準會（Fed ）官員談話並評估利率前景。美將公布 6 月製造業採購經理人指數（PMI）。美國 10 年期公債殖利率來到 3.744%。美股期貨週五 (23 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.32%，標普 500 期貨跌 0.47%，那斯達克 100 期貨跌 0.66%。

Fed 主席鮑爾周四表示，將美國通膨率恢復到 2% 對支持美國經濟的長期健康至關重要，今年可能需要進一步升息。

鮑爾周四向參議院銀行委員會表示，如果經濟表現與預期一致，決策者認為「今年再次升息是合適的，可能會加息兩次」，即使他們已經上調到適當的限制水準。

鮑爾提到，工薪階級家庭是高通膨最直接、最迅速的受害者。為了這些人和所有其他人的利益，需要把通膨率恢復到 2% 目標。Fed 致力於控制通膨，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 絕大多數成員認為我們已經接近目標，但升息還有一點距離。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周四表示，需要進一步升息降低通膨，尤其是核心通膨。她在談話中使用「複數」升息表明，她是大多數認為 Fed 將在 2023 年剩下的四次貨幣政策會議上至少升息兩次的官員之一。

鮑曼說：「我支持 FOMC 上周做出保持聯邦基金利率目標區間穩定，並繼續減少 Fed 證券持有量的決定。」她認為儘管貨幣政策大幅收緊，仍看到通膨水準高到令人無法接受，隨時推移有必要進一步上調政策利率，以將通膨降至 2% 目標。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 認為，美國陷入衰退的風險正在減弱，且消費支出放緩是抗通膨過程中必須付出的代價。

葉倫接受彭博採訪時表示，美國經濟衰退的可能性已經下滑，除了勞動力市場仍具韌性以外，通膨也在降溫。

葉倫說：「我不會說這沒有風險，因為聯準會正在收緊政策。」在葉倫發表經濟看法前，美國此前公布 5 月非農就業增幅超出預期，就算面對 Fed 採取激進緊縮政策，上月的房市和零售銷售數據也展現驚人韌性。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 Markit 製造業 PMI 初值，前值 48.4

重要個股動態：

知情人士週四 (2 日) 表示，美國汽車大廠福特汽車 (F-US) 準備在美國進行新一輪裁員，以削減成本，預期最快將在下週宣布。

知情人士表示，福特此次裁員，主要針對美國的正式員工，預料將影響汽油引擎、電動車以及軟體部門的員工，不過目前尚不清楚裁員人數。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

隨著 AI 熱潮持續，多家企業正緊抓生成式 AI 龐大的商機。亞馬遜 (AMZN-US) 雲端部門 AWS 正在制定一項計畫，設立 AWS 生成式 AI 創新中心，來與微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 競爭。

AWS 將投資 1 億美元建立 AWS 生成式 AI 創新中心，目的在於幫助醫療保健、金融服務和製造業相關客戶使用新技術來構建客製化的應用程式。亞馬遜表示，銷售行銷軟體 Highspot、Twilio、瑞安航空等將成為該創新中心的早期用戶。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國半導體設備製造商應用材料 (AMAT-US) 周四 (22 日) 表示，該公司將在 4 年內投資 4 億美元在印度建立一個新的研發中心。

印度總理莫迪周三 (21 日) 在華盛頓會見了該公司 CEO 迪克森 (Gary Dickerson)，並邀請應用材料公司加強該國的晶片產業。