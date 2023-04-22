智利一夕間將鋰礦國有化 震驚電動汽車相關企業

隨著電動汽車革命升溫，智利宣布將鋰礦收歸國有，促使智利兩大鋰礦商 SQM (SQM-US) 和 Albemarle(ALB-US) 週五 (21 日) 分別血崩 18.58% 和 10%，同時震驚電動汽車相關企業。

智利總統博里奇 (Gabriel Boric) 宣布將該國鋰礦產業國有化，以促進其經濟發展並保護環境。

博里奇表示：「這是我們向可持續和發達經濟轉型的最佳機會。我們不能浪費它。」

智利當局此舉震驚全世界，這將促使該國龐大的鋰礦業務控制權從該國行業巨頭 SQM 和 Albemarle 轉移到一家獨立的智利國企。

受此消息打擊，Albemarle(ALB-US) 週五狂瀉 10% 至每股 173.75 美元，創 14 個月來最差單日表現。 智利化工礦業公司 SQM (SQM-US) 下殺 18.58% 至每股 63.44 美元。

博里奇透露，未來鋰礦特許權合約只會以公私合作夥伴關係的形式發行，並由國家控制，希望從特斯拉等電動汽車巨頭以及其他企業的鋰需求中獲取更多利潤。

智利宣布將鋰礦收歸國有，該國兩大鋰礦商股價血染一片 (圖片：翻攝 Albemarle 官網)

金屬鋰是生產電動汽車電池的關鍵要素，而掌握製造鋰電池所需的礦產和技術，關係到各國的國家安全和產業政策。

博里奇週四強調，智利政府不會終止當前的合約，但希望公司在合約到期前開放國家參與，儘管他沒有點名該國鋰礦雙巨頭 Albemarle 和 SQM。換句話說，兩家鋰礦企業可自願交出對其資產的控制權。

全球最大鋰礦商 Albemarle 表示，智利當局的聲明對公司業務沒有實質性影響，將繼續就投資於智利利豊礦增長和使用新技術進行談判。全球第二大鋰礦商 SQM 則未立即發表評論。

SQM 和 Albemarle 為特斯拉 (TSLA-US)、南韓電池公司 LG Energy Solution 和其他電動汽車和電池製造商提供產品。

「國有化」對確保電池材料安全的 EV 製造商帶來新的挑戰 (圖片：翻攝 zerohedge)

「國有化」對爭相確保電池材料安全的電動汽車 (EV) 製造商帶來新的挑戰。墨西哥去年將其鋰礦床收歸國有，印尼在 2020 年禁止出口關鍵電池材料鎳礦。

與 SQM 簽訂長期供應合約的南韓電池製造商 SK On 表示，公司將密切關注事態發展，對未來發展做出回應。

三星證券分析師 Cho Hyunryul 表示：「未來電池製造商與智利的鋰礦公司續簽合約時，簽約條件可能會比過去沒有國家參與時更加嚴苛。」

分析師認為，智利此舉可能會刺激未來對鋰的投資轉向其他國家，包括澳洲。目前全球最大鋰礦蘊藏在智利，佔全球 55.5%，第 2 則是澳洲佔 18.1%，第 3 的阿根廷則佔 11%。

目前全球最大鋰礦蘊藏國是智利 (圖片：翻攝 zerohedge)

澳洲國民銀行私人財富部門 JBWere 分析師 Harsh Bardia 研判：「政策穩定性對於任何礦業項目都非常重要，像澳洲這樣對礦業友好的國家將是資金轉投資的好地方。」

智利聲明並未讓鋰價從近日低迷中脫身，主因是全球最大汽車市場中國的電動汽車需求疲軟，鋰價已從 11 月的高位下跌超過 70%。無錫不銹鋼交易中心的碳酸鋰期貨週五下跌 3.4%。