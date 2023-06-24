美司法部起訴4家中企 販運芬太尼生產原料

美國司法部週五 (23 日) 對 4 家中國公司和 8 名隸屬這些公司的中國主管及員工提起訴訟，指控他們製造及分銷毒品芬太尼 (fentanyl) 往美國，這是美國司法部針對中企、首次發起涉及芬太尼產銷活動的訴訟。

美國檢察官起訴中國湖北精奧生物科技有限公司 (Hubei Amarvel Biotech Co., Ltd) 以及該公司首席執行長 Qingzhou Wang、 行銷經理 Yiyi Chen 及銷售代表 Er Yang。

這些被告遭指控偷運芬太尼及洗黑錢等罪名，將面臨最高終身監禁的懲罰。其中 Wang 和 Chen 已經被美國聯邦局拘捕，拘禁在夏威夷，稍後將轉移至紐約受審，Yang 仍然在逃。

還起訴 3 家中企及個人，指控他們串謀在美國生產及分銷芬太尼。

美國司法部長賈蘭德稱，僅湖北精奧已運送 200 多公斤的芬太尼相關先驅化學原料至美國，目的是為製造 50 公斤的芬太尼，如此的芬太尼致命劑量足以導致 2500 萬美國人喪命。

美國司法部副部長 Lisa Monaco 表示，美方從源頭打擊芬太尼供應鏈，為執法開闢新的天地。司法部不會停止或放鬆對芬太尼供應鏈各個環節的調查和起訴，包括生產和販售芬太尼相關先驅化學原料的中企和高層。

截稿前，駐美中國大使館沒有立即回應置評請求。

芬太尼等合成性鴉片類藥物的氾濫，導致最近幾年美國用藥過量致死率快速攀升。僅在 2022 年 2 月至 2023 年 1 月期間，就造成至少 10 萬 5,263 名美國人死亡。

芬太尼不僅是美國本土問題，地緣政治因素涉入其中，令美中關係越趨複雜、越趨考驗。美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週五宣布他將在 7 月份成立一個全球聯盟來應對毒品威脅，而中國已被邀請加入。