〈能源盤後〉四國央行同日升息 需求前景有壓 西德州原油跌破70美元

原油期貨周四 (22 日) 收低，西德州原油跌破每桶 70 美元整數關卡，原因是多國央行接力升息，尤其英國和挪威央行都為了對抗通膨而升息 2 碼 (50 個基點)，超出市場意料，使原油需求前景蒙受壓力，並抵銷美國原油供給意外下滑帶來的支撐。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.02 美元或 4.2%，收每桶 69.51 美元。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2.98 美元或 3.9%，報每桶 74.14 美元。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 2.55 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.9%，收每加侖 2.466 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.4%，收每百萬 Btu 2.608 美元。

市場驅動力

英國央行 (BOE) 周四升息 2 碼，讓大部分預期僅升 1 碼的經濟學家感到意外。稍早，挪威央行同日升息 2 碼，並警告短期內可能進一步升息。瑞士央行也調升利率，土耳其央行更一改寬鬆立場，一口氣猛升 26 碼。

同時，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾出席參議院銀行委員會聽證會，重申有「強烈過半數」的決策委員預期今年會再有兩次每次 1 碼的升息。

CMC Markets U.K. 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，央行日益看重壓制通膨，未因造成經濟衰退而退縮，油價也出現相應的表現，從前日的一周高點大幅下挫。「英國和挪威央行升息幅度超乎預期，加上 Fed 持續發表鷹派指引，都讓原油需求預期承受壓力。」

美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周原油庫存減少 380 萬桶、降至 4.633 億桶，汽油庫存增加 50 萬桶，蒸餾油則增加 40 萬桶。根據 S&P Global Commodity Insights 分析師事前預測，原油庫存估減少 200 萬桶，汽油庫存估減 100 萬桶，蒸餾油預料持平。

Kplr 美國首席石油分析師 Matt Smith 說：「原油出口反彈、進口下挫，加上煉油活動持續強勁，都導致原油庫存的減少。」

另據知情人士透露的消息，美國石油協會 (API) 周三晚間公布，上周原油庫存減少 120 萬桶，汽油庫存增加 290 萬桶，而蒸餾油則減少 30 萬桶。

投資人正在等待下周出爐的中國工廠活動數據，以研判中國經濟強弱。