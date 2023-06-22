〈能源盤後〉中國副總理稱中國經濟動能良好 提振原油

原油期貨價格周三 (21 日) 收高，係因中國高官對經濟發表樂觀評論，以及實務需求良好的跡象為油價提供支撐力。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.34 美元或 1.9%，報每桶 72.53 美元。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.22 美元或 1.6%，報每桶 77.12 美元。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.624 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.6%，收每加侖 2.564 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格大漲 4.2%，收每百萬 Btu 2.597 美元。

市場驅動力

根據中國官媒報導，中國國務院副總理何立峰表示今年上半年中國經濟發展呈現良好動能，分析師認為，該評論推動股市上漲。今年早期中國自新冠疫情解封以來，其經濟反彈程度令人失望，構成了今年原油價格壓力。

瑞穗能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示：「在中國副總理表示經濟狀況良好後，原油價格似乎受到追捧，Brent 原油自 4 月 25 日以來首次突破 50 日移動均線。」

「原油價格也因亞洲對中東原油的強勁需求而上漲。」他說。

早盤交易，油價一直難以找到方向，但隨著美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在國會作證，油價開始推進上漲。

鮑爾對眾議院委員會表示，由於美國通膨遠高於目標，今年可能會再升息，但他沒有透露任何新舉措的時機。

Fed 上周維持政策利率不變，暫停自 2022 年 3 月以來激進的升息周期，該週期使聯邦基金利率從接近零升至當前的 5% 至 5.25% 區間。然而，鮑爾上周也表示，Fed 在降低通膨方面還有更多工作要做。依照個別決策官員的預測，今年聯邦基金利率需要再調升兩回 1 碼。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 周三報告指出，原油交易仍相當處於區間波動，因為 OPEC + 的減產幾乎未能推動油價上升，因為對需求前景的擔憂情緒繼續限制市場。

他們表示：「近幾周大眾對中國需求前景的擔憂日益加劇，儘管迄今中國石油需求指標看起來相當不錯。」他們指出，中國石油天然氣集團公司預計今年國內石油需求將年增長 3.5%，較 3 月時預期的 5.1% 年增率下降。

「鑑於今年全球需求增長的大部分預計由中國推動，所以中國的需求前景對全球市場至關重要。 中國需求顯著疲軟也意味著 2023 年下半年全球石油平衡不會像目前預期的那麼供需緊繃。」策略師寫道。