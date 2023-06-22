Lordstown創始人出售全部持股 早盤跌逾6%

路透周四（22 日）報導，一份監管文件顯示，電動車製造商 Lordstown Motors 創始人兼前執行長 Stephen Burns 已出售其持有的全部股份。

截稿前，Lordstown Motors(RIDE-US) 早盤下跌 6.18%，每股暫報 3.34 美元。

今年 5 月，Lordstown 實施反向拆股，以滿足納斯達克最低股價每股 1 美元的上市要求，並安撫投資者富士康 (2317-TW)，後者曾威脅要放棄向這家資金緊張的公司提供 1.7 億美元的融資。

根據周三提交的文件顯示，Burns 在 5 月至 6 月間的三次交易中出售所持股份，在反向拆股前出售約 581,000 股，拆股後出售 791,572 股。對此，Lordstown 拒絕就股權出售置評。

本月初時，Lordstown 表示，計劃對台灣代工製造商富士康採取法律行動，以確保收購該公司近 10% 股份的計畫不會脫軌。

2021 年，Burn 辭去了執行長一職，時任財務長 Julio Rodriguez 也離開，此前公司董事會對做空機構興登堡 (Hindenburg) 的指控進行了內部調查。

Lordstown 承認誇大了其電動卡車的預訂量，但否認興登堡的說法，即該公司在生產計畫上誤導了投資者，並誇大了其技術的潛力。