ASML Q1獲利優預期 全年營收估年增25% 撇台積電砍單傳聞

微影設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 今 (19) 日公布第一季財報，營收達 67.46 億歐元，獲利為 19.56 億歐元，雙雙超越市場預期；針對全年展望，總裁暨執行長 Peter Wennink 表示，目前積壓訂單金額超過 389 億歐元，今年營收年增幅將超過 25%，維持強勁成長，毛利率也可小幅提升，撇除台積電砍單傳聞。

ASML 首季營收達 67.46 億歐元，季增 4.91%，毛利率為 50.6%，季減 0.9 個百分點，淨利 19.56 億歐元，季增 7.65%，每股稅後純益 4.96 歐元，高於上季的 4.6 歐元，第一季訂單為 37.52 億歐元，季減 40.6%，其中 16 億歐元為 EUV。

ASML 也公布第二季財測，預估營收約 65 至 70 億歐元，中位數與上季相當，毛利率約 50-51%，研發成本約 9.9 億歐元，銷售與管理費用約 2.75 億歐元。

Peter Wennink 指出，第一季受惠機台安裝加速以及系統驗收提前，帶動 EUV 與 DUV 業務營收均高出預期，首季營收達 67 億歐元、毛利率 50.6%，超越公司財測。

Peter Wennink 看好，隨著產業努力將庫存調整到更健康的水準，不同終端市場出現不同訊號，部份主要客戶進一步調整設備拉貨時程，其他客戶則自行吸收需求調整的壓力，儘管是較成熟的 DUV 製程，整體需求仍超過今年現有產能，目前積壓訂單金額超過 389 億歐元，因此營運重點仍是盡可能拉高出貨量。

針對股票回購與發放股息計劃，ASML 根據 2022-2025 年的股票回購計劃，首季回購約 4 億歐元的股份，去年每股擬配發 5.8 歐元股息，較前年增加 5.5%；基於近兩年已支付三次每普通股 1.37 歐元的期中股息，年度股東大會的期末股息計劃為每股普通股 1.69 歐元。