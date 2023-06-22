〈紐約匯市〉鮑爾證詞令鷹派失望 美元指數下跌 日元觸七個月新低

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾的國會證詞，未能達到更鷹派的市場預期，美元指數周三 (21 日) 走貶，逼近六周低點。美日貨幣政策分歧，則使日元兌美元再觸七個月新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.46%，至 102.07，盤中一度貶至 102.02，幾乎是 5 月 12 日以來最低。

Fed 在上周政策會議結束後，宣布維持利率不變，但利率點陣圖暗示，年底前利率可能再升 2 碼。

鮑爾 (Jerome Powell) 周三赴參議院發表證詞，重申對抗通膨還有「很長的路要走」，即使上周暫停升息，官員們一致認為需要繼續調升借貸成本，但速度會更溫和，是否進一步升息，取決於之後的經濟數據。

TraderX 市場策略師 Michael Brown 稱，7 月的消費者物價指數 (CPI) 和非農就業報告會是重頭戲，但人們確實認為，除非就業數據極為糟糕，否則無論如何，7 月都將再次升息。

投資人普遍預期 Fed 將在 7 月會議上恢復升息，但金融市場指標反映出，人們對於 Fed 之後是否會進一步升息感到質疑。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「鮑爾維持上周記者會採用的『平衡、仰賴經濟數據』措辭，讓投資人轉為押注，隨著經濟和通膨持續放緩，年底前將再升息 1 碼，而非原先預期的 2 碼。」

日本央行總裁植田和男重申維持超寬鬆政策的鴿派立場，令日元承壓。繼昨日短暫回升後，日元下跌 0.3%，至 141.80 日元兌 1 美元，盤中再觸七個月新低。

在英國公布 5 月通膨率高於預期後，英鎊一度劇烈震盪，盤中貶至近一周低點，截稿前幾乎持平在 1.2766 美元附近。

澳幣自逾一周低點回升，小漲 0.17% 至 0.6793 美元，中止連續三個交易日的貶勢。

在澳洲央行公布 6 月會議紀錄後，澳幣本周走勢疲軟，因內文缺乏進一步升息指引，市場將此解讀為鴿派信號。由於澳幣對中國經濟數據較敏感，中國刺激措施乏力也令澳幣承壓。

由富達、Citadel 和嘉信支持的新加密貨幣交易所「EDX Markets」上線，帶動加密貨幣攀升，比特幣自 5 月以來首度衝破 2.9 萬美元。

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