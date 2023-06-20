家碩下周一登興櫃 認購價每股120元

家登 (3680-TW) 旗下家碩 (6953-TW) 即將在下周一登錄興櫃，董事長邱銘乾指出，家登長年深耕 EUV 光罩盒，家碩則從事 EUV 光罩盒檢察機與清洗機，兩者關係如同連體嬰，有光罩盒的需求就有對應機台需求，目前已與大客戶開發新世代機台，並獲得訂單，預計下半年陸續出貨。

邱銘乾表示，家碩主要提供 EUV 光罩傳載自動化技術解決方案，包含光罩潔淨、交換、檢測、微環境儲存及智慧倉儲管理等，現階段全球僅三家公司勇於接觸 EUV 設備，家碩就是其中一家，也與客戶建立緊密的合作關係。

總經理詹印豐也補充，EUV 與非 EUV 設備類平均單價不一，由於 EUV 技術複雜，機台單位售價也較高，從毛利率提升速度可略知一二；家碩 2020 年毛利率約 32.78%，去年已提升至 43.02%。

家碩表示，公司擁有堅強的專利布局，已陸續獲得多項光罩相關設備發明及新型專利，憑藉著優異技術能力，產品已獲多家國際大廠認證，進入全球晶圓廠供應鏈，業績也穩定成長。

家碩 2020 年收購昇和精技，將業務觸角延伸到高溫 AIN PVD 真空濺鍍和相關 PVD 設備技術，期望兼蓄半導體和面板的 PVD 真空技術，擴展核心技術。

在技術與產品發展上，家碩除持續深化光罩潔淨與微環境管理及周邊應用外，也專注於客戶需求，與客戶共同開發先進製程應用設備，以專業技術力與專案力協助客戶成功。

家碩去年營收突破 10 億元大關、達 10.48 億元，年增 74.09%，毛利率 43.02%，年增 7.14 個百分點，稅後純益為 2.03 億元，年增 198.53%，每股稅後盈餘為 11.91 元。