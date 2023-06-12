〈家登英特格爭訟〉控英特格侵權遭駁回 家登將再上訴

美商英特格 (Entegris) 發布聲明指出，家登 (3680-TW) 於 2021 年 11 月控告公司侵權一案，公司獲得法院正面判決；家登也在今 (12) 日表示，公司將委請法律顧問在收迄判決正本後，研析上訴理由，續行上訴，以維護我方權益。

英特格 2021 年 11 月向智慧財產及商業法院提起「確認家登專利請求權不存在訴訟」(111 年度民專訴字第 19 號)。

家登接獲通知當日也委請萬國法律事務所，以英特格晶圓傳送盒 (FOUP) 侵害上開專利權為由，向智慧財產及商業法院提起侵害專利權，請求損害賠償新台幣 1 億元 (111 年度民專訴字第 1 號)。

家登指出，上述兩項訴訟案件在 2023 年 6 月 9 日經法院第一審宣判，第一個案件家登為被告的確認訴訟 (111 年度民專訴字第 19 號)，由於前面的侵權訴訟已被法官認定為原告型號 A300 晶圓傳送盒（FOUP) 不侵權，因此英特格所提出的確認不侵權訴訟成立，即家登不能再以此專利「I238804 號」向英特格提出排除侵害、防止侵害及損害賠償等請求權，但僅限於 A300 晶圓傳送盒系列產品。

第二個案件 (111 年度民專訴字第 1 號) 家登為原告，一審的侵權訴訟被智財法院裁定原告之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負責，即法院認定被告英特格生產、銷售的晶圓傳送盒產品並沒有侵害本公司「I238804 號」專利權。

家登表示，兩件判決案並不會對公司營運現狀產生影響，本公司將委請法律顧問在收迄判決正本後，研析上訴理由，續行上訴，以維護我方之權益。

家登每年投入近 7% 的營收比重在研發上，去年就投入將近 3 億元研發資金，與全世界技術最頂尖的客戶一起合作，也較競爭者提早在 2004 年 3 月 8 日申請「I238804 號」專利權。

家登專利是光罩、晶圓傳送盒產品填充裝置改良，是半導體光罩、晶圓傳送盒邁入銅製程、奈米製程中不可或缺之技術，商業價值高達百億元，為家登投入研發不餘遺力的代表性專利，公司會捍衛權利持續上訴，爭取法院對於此技術的獨特性與具備的商業創新價值的認可，因此特以向公眾說明，並依照法律程序進行後續安排，以維護本公司及全體股東之權益。