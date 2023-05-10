客戶放緩拉貨 家登4月營收探半年低點

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 今 (10) 日公佈 4 月營收 3.01 億元，月減 56.91%，年減 17.9%，累計前 4 月營收 1.39 億元，年減 25.08%；家登表示，繼 3 月營收創新高後，客戶放緩拉貨進程、消化庫存，導致 4 月營收探近半年低點。

家登指出，公司將在客戶調整庫存期間全力備貨，以補足國內及大中華地區的晶圓載具需求，此外，家碩科技設備機台如期交機，待後續客戶驗收完成後陸續認列營收。

家登補充，為迎接下半年旺季、地緣政治衍生的客戶需求以及半導體產業復甦帶來的需求，公司加速擴充擴線，預期大中華市場的晶圓和光罩傳載解決方案將是今年主要成長動能與最大營收來源，規模已與台灣及美國兩大市場並駕齊驅。

家登現階段已成為台灣、美國與大中華市場多數新廠 baseline，逐步搶占美、日競爭對手市佔率，訂單能見度高，上月也針對昆山川口塑膠工業進行 100% 股權投資，昆山廠將逐步成為大中華生產基地，主力供應當地光罩載具及 12 吋晶圓載具需求，預計今年第四季開始投產。

此外，因應未來地緣政治及經濟發展態勢，家登持續思考全球海外基地規劃，除大中華區外，也不排除其他可能性，以確保全球客戶的需求與產能受到最高保障。