鴻海旗下鴻佰跨太空運算應用 將替Ramon.Space代工

鴻海 (2317-TW) 今 (20) 日宣布，子公司鴻佰科技與太空運算基礎設施商 Ramon.Space 達成戰略協定，鴻佰將生產 Ramon.Space 運算產品，建立業界首個大規模太空運算產品的生產線，也是鴻佰首次跨入太空產業。

此次合作兩家公司將向全球市場推出一系列高品質、具有成本效益的運算產品，樹立太空運算領域創新、普及性和效率的新標準；Ramon.Space 也將透過快速生產擴展和大規模製造成本優勢，以理想價格滿足不斷增長的客戶需求。

鴻佰擁有尖端的生產設施，用於生產頂級的伺服器、存儲和 HPC 加速器。為確保提供高品質的太空級產品，鴻佰已獲得 AS9100 認證，是航空航太產業品質和安全管理的黄金標準。

Ramon.Space 則是開發以軟體為基礎的抗輻射運算平臺，具有低功耗、高內用的特性，提供運算處理、存儲和連接功能，使下一代太空應用和服務成為可能。Ramon.Space 與亞洲太空技術領先組織 - 新加坡航太科技公司合作，促進技術和商業合作。

預計到 2040 年，太空經濟規模將達到 1 兆美元，其中以太空資料運算為最大宗。開發先進的運算能力，能夠在太空軌道上有效地存儲、處理和連接及其它服務，將太空經濟增長所需的關鍵基礎設施。