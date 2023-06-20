野村：企業庫存壓力未解 估台股Q3震盪整理

AI 熱潮為台股開創新局，但法人認為，目前製造業仍有去化庫存壓力，第 3 季在基本面下修情況下，台股仍將呈現震盪走勢，建議可鎖定有市場需求及企業獲利的類股布局，逢低持有。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如說，儘管聯準會暫停升息，對市場來說是個好消息，但製造業仍在庫存去化中，預期需求在下半年回升，但實際的恢復強度待觀察。

姚郁如表示，對於台股而言，美國通膨持續回落，升息循環步入尾聲，資金近期大舉返回台股，融資餘額也落底反彈，大盤有強力支撐。

至於近期掀起台股多頭的 AI 應用，姚郁如說，推動 AI 相關需求成長優於其他次產業，今年盈餘成長下調預期接近谷底，建議當市場回檔時可分批布局中長線趨勢看好族群，包括半導體，高速運算，AI，伺服器，以及新能源車，綠能等。

在 AI 熱潮下，科技股進入新格局，伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業增加 AI 投資，但中國 PMI 持續下滑，解封後的經濟復甦疲軟，恐影響消費需求回溫，台灣 4 月外銷訂單年減 18.1%，連續 8 個月負成長，出口持續放緩，顯示基本面復甦力道有限。

展望後市，姚郁如指出，各產業谷底復甦機會已經出現，包括美國經濟並未衰退而是軟著陸的事實，消費性商品需求有機會恢復，低迷的企業獲利展望可望在第 4 季出現轉機。