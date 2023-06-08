〈房產〉雙北知名夜市房產交易大車拚！師大夜市周邊坪價突破百萬元

房仲業者根據實價登錄資料，統計雙北市共 15 處知名夜市周邊房市價量表現，發現「師大夜市」周遭房價最高，每坪已突破百萬元大關；交易量最熱絡的夜市大多位在新北市。若想享受夜市帶來的生活機能又考慮購屋預算的購屋族群，新北市的「興南夜市」、「樂華夜市」和「三和夜市」，這 3 處夜市是消費者的好選擇。

統計顯示，在雙北的知名夜市中，「師大夜市」不僅以 101.3 萬元的平均單價位居房價榜第一，更以 199 件交易量排在交易榜第五，成為價量兩榜中，唯一雙上榜的知名夜市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，「師大夜市」因緊鄰師大而得名。鄰近捷運古亭站與台電大樓站，商家種類多元，周邊住宅環境優質，交通、教育、生活機能完善，而且租屋需求多，擁有上班族與學生兩大族群，讓周邊房價穩健保值，觀察近一年交易量近 200 件，房產交易仍熱絡。

其次則是位於大安區的「臨江街夜市」和「公館夜市」，分別以 90.5 萬元和 84.5 萬元名列二、三名。陳金萍說明，「臨江街夜市」美食攤商林立，商業活動發達，不僅有夜市，早上亦有早市，生活機能完整，雖靠近信義商圈，但一般消費與房價均比信義區親民許多，周邊交易量能獲支撐。至於「公館夜市」，陳金萍指出，「公館夜市」是台北南區重要的交通樞紐，多線公車與捷運松山新店線在此匯集，加上鄰近台大、師大等重要學府，學校多，學生多造就了有許多經濟美味的特色小吃與餐廳林立，不過，也因學生租屋需求多，讓周邊小坪數住宅產品多，也讓房屋單價居高不下。

若觀察交易量前五名知名夜市所坐落的行政區，新北市霸佔前三名，其中「興南夜市」以 425 件奪冠，「樂華夜市」318 件居次，而「三和夜市」則以 248 件位居第三。陳金萍說明，相較於台北市的高房價，新北市房價親民許多，帶動房市交易，讓新北市交易量明顯高於台北市，夜市前五名交易量均直逼 200 件，房市交易熱絡，平均每兩天就有 1 件成交，「興南夜市」更是每天成交 1 件以上。

陳金萍補充，綜合觀察這三個夜市均鄰近捷運站，具備交通優勢，「興南夜市」位在捷運南勢角站出口旁，而「樂華夜市」緊鄰捷運頂溪站，「三和夜市」則是靠近捷運台北橋站，不僅交通便利，加上美食、採買機能一次到位，都是吸引購屋族群進駐的主因。