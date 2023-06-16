高通推出視訊協作新平台 添加客製化AI功能

高通 (QCOM-US) 今 (16) 日推出高通視訊協作平台(Qualcomm Video Collaboration Platform)，新平台套組可讓 OEM 輕鬆設計和部署具備出色的視訊、音訊以及可客製化裝置上 AI 功能的視訊會議產品，支援各式企業、醫療、教育和居家環境，提供具參與感的沉浸式虛擬會議體驗。

高通表示，視訊協作平台為一站式解決方案，提供專為視訊會議打造的軟硬體必備功能，讓客戶能快速設計和部署廣泛的視訊會議產品，從企業視訊協作系統和小型會議室系統，到數位白板、觸控控制器和家用個人裝置等。

此全新套組中的三款平台具有豐富的 AI 功能，支援 Android 和 Linux，提供更大的彈性以及能在各式環境中客製和部署視訊會議產品的能力。高通匯集其在連網、運算、AI、音訊和視訊領域引領業界的創新於此平台，提供可消除干擾、提高生產力的功能。

此外，高通新平台也可透過為會議室內所有與會者提供個人視角，讓遠距與會者和會議室內成員的連接更加緊密，為所有與會者打造平等的觀看體驗。

隨著生成式 AI 快速發展，未來的會議體驗將帶來更先進的視訊、語言和文本功能。具備專用硬體以支援晶片上 AI 加速的協作裝置，將能透過在雲端和邊緣裝置之間劃分工作負載以最佳化上述體驗。

高通與廣泛產業合作建立視訊協作平台軟硬體生態系統，讓客戶可迅速推動產品開發，縮短產品商業化的時間，並充分利用其資源提供差異化功能。