OPPO結束自研晶片業務 回頭採用聯發科、高通晶片

OPPO 上周五宣布結束旗下哲庫 (ZEKU) 業務，震驚全市場，正式宣告自研晶片之路走到盡頭，也讓兩大手機晶片供應商聯發科 (2454-TW)、高通鬆一口氣，除了競爭對手減少，OPPO 旗艦機種的晶片也將回頭採用兩大業者晶片。

哲庫近年在母公司 OPPO 扶植下，吸引聯發科、高通及華為海思等各路菁英加入，已是擁有 3000 多人規模的 IC 設計企業，前兩年接連推出影像 NPU、藍芽音訊 SOC，更預計在今年底前推出首款自研手機 SOC，搭載在自家旗艦機種。

哲庫因鎖定旗艦市場，首款手機 SOC 也採最高等級打造，採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)4 奈米製程，與市面上競品高通 Snapdragon 8 Gen 2、聯發科天璣 9200 + 並肩，且已在 4 月進入設計定案 (Tape out) 階段，預計下半年進入量產。

不過，隨著整體手機市場持續吹寒風，OPPO 也決定立即止血，宣布結束哲庫業務，兩家手機業者一夜間減少一個競爭對手，尤其 OPPO 不僅是聯發科最大客戶，也是採用聯發科旗艦晶片最積極的業者，此次事件聯發科可望受惠最深。

此外，儘管手機市場持續疲弱，聯發科受惠在旗艦市場市佔率攀升，首季旗艦晶片銷售仍呈現正成長，也已預計第三代旗艦晶片將在第三季問世，年底前也將推出最新一代的數據晶片。

業界認為，由於手機產業歷經華為之亂後，後續又蕭條長達兩年，整體需求可望在年底復甦。