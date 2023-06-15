日元貶破141、觸及7個月低點 日本政府警告：不樂見匯市劇烈波動

美國聯準會 (Fed) 暗示今年還會升息兩次，與預料將保持鴿派的日本銀行 (央行，BOJ) 立場迥異，日元在周四 (15 日) 亞洲盤貶破 141，觸及去年 11 月以來低點。日本政府發言人表示，不樂見匯市劇烈波動，正密切關注市場，準備必要時採取「合適」行動。

Fed 這次雖然暫停升息，但為了抑制通膨，暗示今年還有更多升息，帶動美元兌主要貨幣在周四亞洲盤勁揚，日元尤其疲軟，一度貶值 0.7% 至 141.08 日元兌 1 美元。

日本內閣官房長官松野博一周四在一場記者會中說：「讓外匯市場以穩定的方式反映基本面是很重要的，我們不希望看到過度的波動。政府立場並未改變，我們將密切關注匯市變化，必要時採取合適行動。」

日元上個月貶到類似價位時，日本財務省負責外匯事務的官員神田真人曾說，若有必要，政府會採取行動，當時財務省和日銀、金融服務局 (FSA) 還緊急召開了三方臨時會議。

Fed 周三的利率展望比市場預期鷹派，反觀日銀總裁植田和男近期曾透露會繼續保持貨幣寬鬆，因日本距離實現 2% 通膨目標還有一段距離，這番話意味著未來幾個月可能都會保持寬鬆不變。

Resona Bank 外匯策略師 Takeshi Ishida 說：「從市場動態和 Fed 政策展望來看，市場對三方會議可能再次召開的擔憂正在升高。儘管如此，美元兌日元的升值空間可能有限，因為美債殖利率的升幅沒有美元大。」

日銀周五預料保持寬鬆。(圖: Shutterstock)

美元需求增加，可能和日本進口商有關。日本進口業者通常在每月以五天為間隔的交易日買進美元，例如每個月 10 日、15 日或 20 日。

日銀周五將召開決策會議，經濟學家普遍預期將保持短期利率在負值不變，加上債市運作有改善的跡象，因此知情人士透露，日銀也不太可能調整殖利率曲線控管 (YCC) 政策。

日元去年最低曾貶破 146，迫使日本政府祭出 1998 年迄今首次的干預匯市手段，不過在真正出手之前，日本政府就曾多次警告會有行動。日元今年來累計貶值約 7%。

澳洲國民銀行駐雪梨策略師 Rodrigo Catril 說：「若日元持續低於 141，將面臨測試 142 的壓力，而且可能很快就會發生。干預不太可能對日元的弱勢格局有太大幫助，只是讓空頭有機會重整旗鼓罷了。」