日銀總裁警告太快緊縮政策會有後果 日元貶破140大關半年首見

日本銀行 (央行) 總裁植田和男周四 (25 日) 表示，雖然處於歷史高點的通膨正在抑制經濟，但突然改變長期以來的超寬鬆貨幣政策會帶來後果，似乎無意改變現行政策。

植田在日銀總部接受 4 月上任以來首次聯合訪問，他向記者說，日銀還沒實現 2% 物價成長目標穩定且可持續的目標，核心通膨率仍在逐步上揚。

日本不計生鮮食品和能源的消費者物價指數 (CPI)，在 4 月年增率為 4.1%，創 1981 年以來最大漲幅，代表已經習慣多年通縮的日本消費者，如今也感受到物價上漲的壓力。

植田說：「我很清楚，通膨已經變成一大負擔。但是能源價格漲勢開始消退，而且未來的增速將減緩。」

植田和男暗示不願匆促改變寬鬆政策。(圖: REUTERS/TPG)

有鑑於此，日銀不願匆促調整貨幣寬鬆政策。植田說：「在物價下降的基礎上，貨幣緊縮將帶來疊加效應，對就業和其他領域造成嚴重的負面影響。」

植田強調，2% 物價穩定目標不該輕易調整，會繼續推動日銀朝此目標邁進。

日銀可能按兵不動之際，美國聯準會 (Fed) 多名官員鷹派發言提高 6 月和 7 月各再升息 1 碼 (25 個基點) 的機率，美日之間的利差進一步擴大，導致日元賣壓沉重。

日元周四一度貶值 0.5% 至 140.23 日元兌 1 美元，為去年 11 月以來首度摜破 140 大關。日元兌美元已從 1 月的高點貶值 13 日元，兌歐元、英鎊等主要貨幣也偏弱。

Jefferies 外匯策略師 Brad Bechtel 說，日元兌美元變化之大，或許下周就會看到日元貶破 143。

調整 YCC？

在日銀寬鬆政策當中，扮演最關鍵角色的「殖利率曲線控管」(YCC) 政策，觀察家正在尋找植田何時可能放寬 YCC 的蛛絲馬跡。根據現行政策，日銀把日本 10 年期公債殖利率區間控制在 ±0.5%。

植田說，有關 YCC 政策的延續或調整，如果好處和副作用的平衡有變化，就可能有調整。

日銀在 4 月會議中宣布對過去 20 多年的政策展開廣泛審議，植田表示，審議預估耗時 12 至 18 個月，若有必要，可能在這段期間內調整政策。