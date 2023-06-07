日本4月工資成長疲軟 日元恐持續走低 日銀下周會議可望維持鴿派

三菱日聯銀行 (MUFG) 表示，日元兌美元匯率可能會繼續走低，因為日本最新數據顯示其工資成長疲軟，預期會使日本銀行 (央行，BOJ) 在下周政策會議上保持鴿派立場。

美元兌日元匯率周二 (6 日) 上升 0.1% 至 139.66 日元兌 1 美元。

MUFG 在日本發布低於預期的工資數據後表示，「倘若日銀政策沒轉向不太溫和的立場，日元就更有可能持續在疲弱水準上交易。」

日本厚生勞動省周二公佈，4 月實質工資較去年同期下降 3.0%，較經濟學家先前預期的 2.0% 年減幅更大，MUFG 表示這將強化市場預期，即日本央行這回 (6/16) 政策會議將維持當前寬鬆政策環境。

大和證券報告指出，4 月工資疲軟係因加班收入下降，這是兩年多來首見，以及獎金增長受壓抑。

美元 / 日元匯率周一突破 140 引發熱議，猜測日銀會出手干預日元以支撐其上漲，一如去年美元 / 日元匯率達到 150 時那樣。

但 MUFG 表示，最新工資數據是日本央行面臨的一大挫折，因為日銀原本預期工會和雇主最近一輪加薪協議會反映在數據中。

根據 MUFG，日銀一直預期 4 月數據將反映出 40% 的工資談判結果，到 7 月之前該比率將提升至 80% 以上。