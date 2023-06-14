摩根大通看空原油 大砍目標價至每桶81美元

摩根大通分析師 Natasha Kaneva 在周三（14）發布的報告中指出，他們不再相信石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）今年的減產可以平衡石油市場，將今年布倫特原油的目標價從每桶 90 美元下調至每桶 81 美元。

摩根大通認為，過去兩年間的高油價刺激原油供應，除 OPEC + 以外國家的原用供應正逐步滿足需求。

該行表示：「我們認為越來越清楚的是，過去兩年的高油價產生的最終影響會刺激原油供應，這不僅僅體現在 OPEC + 內部，除 OPEC + 外的原油供應也在增加。在供應不斷增長的背景下，OPEC + 必然需要削減更多的原油產量。」

摩根大通認為，布倫特原油在第三季的目標價為每桶 79 美元，第四季為每桶 85 美元，到 2024 年平均價格為每桶 83 美元。

而就在小摩下調油價預期之前，長期看漲油價的高盛半年內第三次下調，在本次下調之前，高盛預計 2023 年全年油價將為每桶 88 美元，2024 全年油價為每桶 99 美元，現今已分別下調至每桶 82 和每桶 91 美元。

該行大宗商品分析師 Callum Bruce 和研究主管 Jeff Currie 在報告中表示，俄羅斯、伊朗和委內瑞拉等國家的供應增加是壓低油價前景的一個關鍵因素。

另外，對經濟衰退的擔憂、利率上升也可能影響需求，給價格上漲帶來持續阻力。

Currie 在接受採訪時指出，投資者對石油的興趣已經減弱。除非庫存開始下降，否則投資者們不太可能對原油投資恢復興趣。

國際能源署（IEA）同日公布 2023 年年中報告顯示，世界石油需求的增長在未來幾年將放緩到幾乎停止，而由能源危機引發的價格飆升和供應安全問題令全球經濟體加速了向潔淨能源轉型。

今年以來，石油市場的表現令人「大跌眼鏡」，在不少分析師去年高喊油價將上漲的情況下，今年油價大部分時候處於跌勢。

截稿前，8 月到期布倫特原油期貨上漲 0.09%，至每桶 74.94 美元，今年以來已經下跌近 15%；7 月到期的西德州原油期貨漲 0.01%，至每桶 69.67 美元，今年以來已經下跌 10%。