〈能源盤後〉美原油庫存上修近800萬桶 供應全面增加 原油收低

美國官方數據顯示上周石油供應全面增加，係因數據調整導致原油庫存增加近 800 萬桶，在該供應報告公布後，原油期貨價格周 4 三 (14 日) 收低。

在美國聯準會 (Fed) 宣布維持基準利率不變，但表明升息週期尚未結束後，油價延續跌勢並收於盤中低點附近。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.15 美元或 1.7%，報每桶 68.27 美元，盤中高點超過 70 美元。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.09 美元或 1.5%，報每桶 73.20 美元。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 2.55 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.36 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.1%，收每百萬 Btu 2.34 美元。。

供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (6/9 止) 美國商業原油庫存增加 790 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國商業原油庫存沒有變動。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存增加 100 萬桶。

另外，戰略石油儲備 (SPR) 淨釋出 190 萬桶，Kpler 首席美洲石油分析師 Matt Smith 表示，「這點僅加劇了原油庫存的增加。」

EIA 稱，與此同時，紐約商品交易所 (Nymex) 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周增加 150 萬桶。

然而，EIA 數據包括上周每日石油供應量增加 193 萬桶，亦即一周下來，石油庫存增加了約 1356 萬桶。

「另一個巨大的調整因素是，EIA 將上周供應短缺增加 1356 萬桶，這似乎是 EIA 低估產量和高估原油出口以及潛在煉油活動的結果」Smith 說。

至於石油產品庫存，EIA 報告顯示，汽油和蒸餾油庫存上周均增加 210 萬桶。分析師此前預期，上周汽油庫存增加 46 萬桶，蒸餾油增加 100 萬桶。

在各能源綜合體庫存全面增加後，周三能源價格並未出現大幅拋售，Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，這可能是因為沙烏地阿拉伯已同意在 7 月削減其石油產量、美政府計劃回補 SPR，以及大西洋颶風可能擾亂供應。

其他市場驅動力

國際能源署 (IEA) 周三將對今年石油供應的預期上修 20 萬桶 / 日，達每日 1.013 億桶，並預期 2024 年供應增長 100 萬桶 / 日。儘管如此，IEA 預期，短時間內供應仍難以跟上需求，這將導致石油市場急劇收緊，並可能推高價格。

IEA 預期，隨著電動車的普及與已開發國家快速轉型改採更清潔的能源方式，5 年內原油需求增長將急劇放緩並在 2030 年之前觸頂。

與此同時，Fed 維持基準利率不變。2022 年 3 月以來，Fed 經過一連串不間斷升息後，聯邦基金利率自接近零的水準提高至目前的 5% 至 5.25% 區間，終於迎來暫停升息。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示：「Fed 暫停升息週期，有助於引起風險胃口擴大，可能鼓勵石油投機者重返市場。」

「但由於債務上限調高後，美國財政部可能同時發行大量債務，這可能會推動美元走高，並對油價造成進一步的阻力。」他說。