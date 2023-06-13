〈紐約匯市〉美CPI、Fed決策前 投資人態度謹慎 美元小幅上揚

在本周幾項關鍵利率決策和經濟數據公布前，投資人保持謹慎態度，美元指數周一 (12 日) 小幅走高，並於狹幅震盪，市場預期聯準會 (Fed) 將按兵不動，為 2022 年 1 月以來首見。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.08%，至 103.64。

聯準會、歐洲央行 (ECB) 和日本銀行 (BOJ) 貨幣政策會議本周接續登場，市場將尋求有關未來利率路徑的線索。

Fed 展開為期兩天會議之際，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 也會在周二 (13 日) 出爐，根據市場預測，5 月 CPI 年增率將從 4.9% 降至 4.1%，央行官員密切關注的核心 CPI，估從 4 月的 5.5% 降至 5.3%。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示：「Fed 這個月跳過升息的可能性更高，沒有人願意押錯賭注，這讓大部分主要貨幣維持在較低的波動水平。」她認為假如 Fed 選擇在周三 (14 日) 升息，會對美元非常有利，因為這和市場預期背道而馳。

Refinitiv 的 FedWatch 顯示，貨幣市場認為 Fed 在本周暫停升息的可能性較高，但多數人認為 7 月將再次升息。

相較之下，接受路透訪調的多數經濟學家預估，歐洲央行本周和 7 月將各升 1 碼，然後在今年剩下時間停止緊縮。歐元小漲 0.1% 至 1.0757 美元。

日元兌美元跌近 0.2%，至 139.60 日元兌 1 美元。在強勁的企業和家庭支出緩衝下，市場預期日本央行本周將繼續維持超寬鬆貨幣政策，並預測經濟溫和復甦。

紐幣小跌 0.15% 至 0.6118 美元。在將利率調升至逾 14 年來最高的 5.5% 後，紐西蘭央行上月暗示結束緊縮周期，令紐幣 5 月暴跌 2.7%。

其他主要貨幣方面，英鎊貶 0.5% 至 1.2509 美元，因假期導致交易清淡，澳幣升逾 0.1% 至 0.6750 美元。

近期疲軟的經濟數據，提振市場對中國人行在今年放寬貨幣政策的預期，離岸人民幣兌美元貶近 0.2%，至 7.1549 人民幣兌 1 美元，續創去年 11 月以來新低。

截至台灣時間周二 (13 日) 約 6:00 價格: