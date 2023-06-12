比Fed和ECB提前降息 大摩小摩看多新興市場債券

摩根士丹利成為最新一家轉向看好本地新興市場債券的華爾街銀行。不過其策略師表示，面對勢必保持強勢的美元，他們仍對發展中經濟體的貨幣持謹慎態度。

大摩策略師洛德 (James Lord) 在上周五 (9 日) 給客戶的報告中表示，「我們將對新興市場本幣債券的立場上修至看漲，今年大部分時間都保持中性立場。」

他在該行周一 (12 日) 發布題為「下坡路由此開始」的展望報告中指出，

「新興市場正在降息，比 Fed 還早。」

洛德計算得出，到年底，物價、殖利率和匯率的組合，將使新興市場本幣債券的總回報率達到 2% 左右，而硬通貨債券的回報率可能達到 4.5%。 然而，在總回報基礎上，貨幣在指數層面可能會損失約 2%。

他說，「今年投資人已看到利差和債券價格上漲，即使外匯還沒有。」

其他華爾街投行也轉為樂觀。在周五發布的報告中，摩根大通將其對新興市場本地債券的建議從「市場同權」調回「加碼」。

摩根大通全球宏觀研究主管奧加內斯 (Luis Oganes) 在給客戶的報告中寫道：「我們更看好 2023 下半年 的新興市場本地債券而不是硬通貨債券。」

他表示，「我們在所有地區都加碼，隨著新興市場降息周期臨近，長期債券應該會繼續表現良好。」他並補充指該行仍持有新興市場外匯整體部位不變。

新興市場央行在 2021 年迅速升息，領先於 Fed 和 ECB 等主要央行。

新興市場周期轉向的初步跡象最近幾周出現，繼烏拉圭成為拉丁美洲第一個國家後，匈牙利成為第一個放鬆政策的歐洲國家央行。