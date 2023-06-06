日元回軟再掀當局干預臆測 滙豐：145是關鍵價位

日元兌美元近期再度回軟，接近央行去年最後一次進場干預匯市的水準，這讓部分市場觀察人士預測，日本銀行 (央行) 將進行更大規模的干預行動。

繼上周二 (30 日) 升至去年 11 月以來最高的 140.95 後，日元兌美元周一 (5 日) 盤中再度升至略高 140 日元的水平。

去年 10 月，日元匯價一度逼近 152 日元兌 1 美元，是 1990 年以來最低，為了阻止日圓繼續貶值，財務省分別在 9 月 22 日、10 月 21 日和 10 月 24 日出手干預匯市，斥資約 680 億美元。

滙豐銀行亞洲外匯研究主管 Joey Chew 認為，日元兌美元現在已突破 140 日元關卡，近期走勢不禁讓人質疑政府是否會再度干預匯市，但她也說，從財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 最近的措辭來看，似乎不太可能立刻採取行動。

Chew 稱，她將從財務副大臣神田真人 (Masato Kanda) 等官員，甚至是首相岸田文雄 (Fumio Kishida) 的談話中，留意『緊迫性』(sense of urgency)、『過度』(excessive)、『單方面』(one-sided) 以及『準備採取行動』(ready to act) 等措辭。

日本央行將在 6 月 15 日至 6 月 16 日召開貨幣政策會議。

145 是關鍵價位

Chew 認為，當日元兌美元來到 145 大關時，官員們可能就會出手干預。

她指出，在去年 9 月的首波干預行動之前，日元的月波動率約為 6% 至 8%，近期的波動率則為 4% 至 5%，要達到比上月高出 6% 的波動率，日元兌美元必須貶到 145。

與此同時，高盛經濟學家在上月底發布報告稱，聯準會 (Fed) 進一步升息將削弱日元，隨著日銀繼續維持超級寬鬆的鴿派立場，美日利差將持續存在。

他們說：「若 Fed 繼續升息，或是日本央行維持政策不變的時間比預期還長，日元走軟的風險就會更高，目前來看，上述兩種情況發生的可能性，比美國經濟衰退來得更大。」