〈紐約匯市〉美元指數震盪走軟 日金融當局召開臨時會議後 日元由貶轉升

匯市周二 (30 日) 呈震盪走勢，美元指數在衝上十周高點後翻黑，另一方面，日本金融當局召開臨時會議，帶動日元兌美元由貶轉升，自盤中創下的六個月低點反彈。

美國總統拜登和眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 周末就舉債上限達成初步協議後，美元今日走勢震盪，眾議院預計周三 (31 日) 針對兩黨協議進行表決。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.14%，至 104.06。DXY 盤中一度升至 104.53，是 3 月 16 日以來最高。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理總監 Erik Bregar 認為，美元之所以回落，在很大程度上與油價崩跌有關。

石油輸出國家組織與產油盟國 (OPEC+) 本周末會議前夕，主要產油國釋出的混雜訊息，為原油供應前景蒙上陰影。國際基準布蘭特原油期貨周二重挫逾 4%，至每桶約 73.8 美元。

俄羅斯傾向維持現行政策不變，沙烏地阿拉伯則對俄國未能遵循減產承諾感到不滿。

Bregar 說：「人們不禁思考，這對需求來說代表什麼。我認為我們已看到一些避險買盤重回美元。」

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 則指出，美元下跌有可能和投資人在月底獲利了結有關。

日元兌美元貶至六個月低點之際，日本財務省、央行和金融廳官員周二臨時召開三方會議，表示將密切關注匯市動向，必要時做出適當回應，消息帶動日元由貶轉升，上漲 0.42%，至 139.77 日元兌 1 美元。

歐元盤中觸及兩個月低點，隨後反彈，小漲 0.23% 至 1.0733 美元，止步連五貶。英鎊升逾 0.45% 至 1.2412 美元。

加密貨幣方面，比特幣回吐稍早升幅，小跌 0.15% 至 27,714 美元，以太幣漲勢收斂，小漲 0.13% 至 1,899.7 美元。

截至台灣時間周三 (31 日) 約 7:00 價格: