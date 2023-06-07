〈貴金屬盤後〉推敲Fed下周決議 金價連二漲  

黃金期貨周二 (6 日) 連續第二個交易日上漲，投資人正在聯準會 (Fed) 下周會議前，評估利率前景。

8 月交割的紐約黃金期貨上漲 7.20 美元或 0.4%，報每盎司 1981.50 美元，盤中最低報 1970.30 美元，最高曾漲至 1982.90 美元。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，投資人等待觀察，最近股市漲勢會如何演變，以及通膨減緩 (disinflation) 的過程，會否促使 Fed 下周跳過升息。

他說：「對避險資產需求稍微減弱，交易員正在觀望下周會不會出現去風險時刻。」

周一由於美國 ISM 非製造業景氣比預期疲軟，交易員降低對 Fed 下周的升息預期，激勵黃金上揚。

聯邦資金利率期貨交易員預估，Fed 6 月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率不到 20%，比前一周的 67% 大幅下滑，但 7 月會議升息的機率仍有 60%。

德國商業銀行分析師 Thu Lan Nguyen 表示，Fed 6 月 13-14 日會議過後，情勢可能會更清楚決定貴金屬走向。「升息的可能性會一直打壓金價直到開會當天，但在下周會議過後，假如我們的看法正確，可能會因為市場押注過於鷹派，而出現更細緻而持久的修正。」

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，黃金此刻沒有正面的理由，一切都在觀望模式。

交易員也正在等待 6 月 13 日、Fed 開會首日公布的消費者物價指數 (CPI)。Streible 說：「下周充斥足以左右市場的數據... 因此我採取更小心的風險策略。」

世界銀行 (World Bank) 周二提高全球經濟成長預測，以反映美國等主要經濟體比預期更強韌的表現，但世銀也警告，利率對明年經濟成長帶來的拖累，可能比預期更嚴重。

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