〈貴金屬盤後〉美債殖利率回升 金價下挫逾1%  

黃金期貨周三 (7 日) 下挫逾 1%，主要受美債殖利率上揚打壓，投資人焦點都擺在下周的消費者物價指數 (CPI)，以及聯準會 (Fed) 的利率決策。

8 月交割的紐約黃金期貨下跌 23.10 美元或 1.2%，報每盎司 1958.40 美元，是 5 月 330 日以來最低收盤價。

加拿大央行周三升息後，投資人預期 Fed 可能重拾鷹派立場，10 年期美債殖利率攀升到逾一周高點。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「殖利率居高不下，為黃金市場帶來一些壓力。很顯然，通膨仍是市場上的焦點。現階段，市場預期 Fed 將暫停升息，但如果通膨數據仍高，展望可能改變。」

美國預定下周二 (13 日) 公布 5 月 CPI，正好是 Fed 召開會議前。

美國財長葉倫說，美國經濟仍強大，消費者支出強勁，但某些領域正在降溫。她預期未來兩年在壓低通膨方面會持續取得進展。

路透調查的分析師預測，Fed 本次會議將暫停升息，為一年多來首見。根據聯邦資金利率期貨交易員的押注，下周開會升息 1 碼 (25 個基點) 的機率僅 22.9%，但 7 月 26 日開會升息 1 碼或 2 碼的機率達到 65%。

金價對美國利率極為敏感，因升息會提高持有不孳息黃金的機會成本。

Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 說，問題在於，Fed 是否將堅持進一步壓低通膨，美元指數顯示，這麼做的機率很高，而且美元指數的強勢，讓黃金交易員有些擔憂。

另一方面，中國周三公布 5 月出口加速下滑，暗示全球經濟可能正在減緩，進而削弱對黃金的需求。

黃金期貨周三下跌後，本周迄今翻黑，下跌不到 0.1%。

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