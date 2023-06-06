〈貴金屬盤後〉美服務業景氣下滑 抑制Fed升息機率 金價上漲  

黃金期貨周一 (5 日) 收高，收復上周尾聲的部分失土，主因是美國 ISM 非製造業指數下滑，降低聯準會 (Fed)6 月升息機率。

8 月交割的紐約黃金期貨上漲 4.70 美元或 0.2%，報每盎司 1974.30 美元。

由於訂單放緩，美國 5 月服務業景氣幾乎無成長，ISM 非製造業指數從 51.9 降到 50.3，遠低於市場預估的升至 52.2。

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 說：「市場藉此數據降低升息預期... 對於打擊通膨的任務來說，這肯定是 Fed 樂見發生的事。」

某些經濟學家認為服務業價格指數是 Fed 重視的通膨指標之一，因為服務業價格通持常較具黏性，升息造成的影響不大。

ISM 非製造業指數公布後，美元走軟，使美元計價的黃金對海外買家來說變得相對便宜。10 年期美債殖利率也下滑。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員預估 Fed 6 月 13-14 日暫停升息的機率達到 78%。

黃金上周五下挫 1%，當天公布的 5 月非農就業人口新增 33.9 萬人，遠高於市場預期的 19 萬人。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 說，現在的黃金題材相對不複雜，美國經濟表現大致上仍優於預期，因此黃金失去了經濟衰退時期的魅力。但從此刻開始的變化會更有趣，因為未來幾場會議後，對經濟衰退的擔憂可能難以打消。

Innes 說，市場的降息壓住只是遞延，沒有降低，在所有條件一致亞，這可能是替黃金注入活力、避免美元進入更大的長期多頭走勢。

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