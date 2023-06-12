〈是方專訪〉IDC新機房預售超乎預期 將成亞洲AI、HPC網路交換中心點

是方電訊 (6561-TW) 預計明年首季啟用的 LY2 綠能智慧 IDC 機房，原本規劃分三階段釋出容量與機櫃，不過在 AI、HPC 需求強勁推動下，國際客戶需求超乎預期，今年加速把 IDC 機房後階段的容量工程提前趕工完成，同時推升明年營運顯著跳增，並要將 LY2 IDC 機房打造成亞洲 AI、HPC 網路交換中心點。

是方正在興建的 LY2 IDC 機房總電容量達 20MW，比既有三棟 IDC 機房總和還多，原先規劃第一期先提供 14MW，2025、2026 年再陸續達到 20MW。

總經理劉耀元透露，原預期 LY2 IDC 機房第一階段投入商用後，使用率先達到 50%，不過客戶需求非常強勁，預售狀況不錯，因此把 2025 年後的第二、三期工程進度提前完成，整體投資金額從 30 億元提高至 34.5 億元。

劉耀元進一步說，雖然機櫃預售狀況已經優於預期，但後續客戶還需要裝機、測試等分階段使用，預期明年第二季營收才會明顯跳增，2025 年後機房使用率達到滿載。

董事長吳彥宏用「急行軍」來形容此次的工程進度，是方 LY2 IDC 機房 2021 年 10 月就開始動工，僅花兩年時間完成發包、建置、上樑，並預計明年首季投入商用。

一般 IDC 機房從廠房設計、完工到提供服務，至少需要 4 年時間，目前除了是方持續投入資源興建機房外，沒有其他業者動工建廠房，換言之，未來 3-5 年很難有公司可以追上是方的營運規模。

回顧 LY2 IDC 機房建置過程，吳彥宏坦言，興建過程很辛苦，包含向台電取得 20MW 的電量，以及土地取得、工程發包、電力申請等每一步都是辛苦的環節，隨著機房即將完工、啟用，在無競爭者環境下，看好未來將成為 AI、HPC 網路交換中心點。