是方健康手錶連結家庭照護帳號 全家作伙i健康再抽iPhone大獎

歡喜迎接溫馨聖誕佳節的到來，照顧全家的健康就申辦「是方健康手錶搭配 i 健康 APP」！不僅享有優惠還可再抽 iPhone 等多項大獎，即日起中華電信及旗下神腦國際實體及網路門市通路，皆能輕鬆選購。

「是方 i 健康 APP」的全新優化家庭照護帳號應用服務不僅可以輕鬆連結全家人的量測監控數據，還能兼顧個人與家庭雙重健促守護，讓您全家作伙一起 i 健康。

台灣社會面臨快速老化危機，根據國發會資料顯示，國內將於 2025 年邁入超高齡社會，在未來健康照護資源相對失衡的情況下，更加凸顯健康促進管理的重要性。「是方健康手錶」不僅具備單一穿戴裝置即時搜集、追蹤多項量測數據功能，有助於整合個人日常健康紀錄之外，更具備 24 小時自動監測功能，適合輔助家中長輩的健康追蹤與管理，只要同步搭配「是方 i 健康 APP」全新開發的家庭照護帳號應用服務，即可輕鬆連結全家人的量測監控數據，隨時隨地關心家人的健康狀態，在兼顧個人健促管理的同時，也滿足了關愛家人的需求。

是方健康手錶可提供全天候連續性、高準度動態心率、壓力及體溫監控，同時具備心電圖 (ECG) 檢測、即時血氧測量等多項體能數據追蹤功能；尤其是科學睡眠方面，通過採集人體 PPG 訊號、呼吸頻率、肢體微動作等人體生理訊息，結合夜間血氧飽和度、心率變異分析 (HRV) 等追蹤數據，隨時監控個人睡眠呼吸狀態，完整提供「睡眠呼吸暫停 / 低氧評估」、「心臟健康指數」等分析應用追踪功能，確保用戶睡眠品質與安全。

除了上述健康監測優勢之外，「是方健康手錶」也具備計步、多種運動模式、運動數據分析、女性生理週期紀錄健康監護、相機拍照、來電 / 訊息 / 通話提醒、計時器、鬧鐘及尋找手機等功能，並搭配多種錶盤選擇。

自即日起至年底 12 月 31 日止，申購中華電信「精采 5G 優惠方案」月繳 698 元，即可 0 元將是方健康手錶帶回家；另「大 4G 優惠方案」只要月繳 498 元，一樣 0 元就能擁有最新的健康手錶。活動期間，只要是新申租、攜碼、續約等用戶，選擇上述「是方健康手錶搭配是方 i 健康 APP」方案者還能參加抽獎，有機會獲得 iPhone 13 128 G (價值 $25,900 元，限量 1 名) 及 Seagate 行動硬碟 4TB (價值 3,088 元，20 名) 等多項好禮。

為全面滿足國人居家運動及健康照護需求，是方與中華電信聯手推出多元優惠方案，凡是中華電信行動月租客戶申辦，搭配「是方 i 健康 APP」個人健促管理服務之外，更可 0 元享有連續監測健康數據的新世代「是方健康手錶 800Z」，提供整合性健康促進服務。優惠方案推廣期間，只要在中華電信及神腦國際門市申辦「是方健康手錶」並加購「是方 i 健康加值服務」，除了可參加 iPhone 的抽獎，還可獲得 Hami Point 150 點，相關優惠方案請詳見官網連結：https://pse.is/4lpbby