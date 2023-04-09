是方LY2 IDC機房明年使用率拚達5成 營收顯著跳增

是方電訊 (6561-TW) 建置的 LY2 綠能智慧 IDC 機房預計明年首季啟用，總經理劉耀元表示，目標新機房明年使用率達到 5 成，且商用第一年就可達到獲利，明年營收年增幅有望顯著提升、優於過往的 6-8%，獲利成長幅度維持 10%。

副總經理江文漢指出，由於 Google、Microsoft 資料中心落腳台灣，隨著雲端客戶服務擴大，周邊節點網路也要同步增加，因此看好 LY2 IDC 機房明年投入商用後，使用率即可達到 50%，同時爭取尖牙股客戶群。

劉耀元進一步說，LY2 IDC 機房電容量達 20MW，比既有三棟 IDC 機房總和還多，此外，單一機櫃容量，從 2KW 提升至 6KW，對客戶銷售的單價也會提升。

據了解，是方 LY2 IDC 機房一年的租金與折舊攤提成本約 2 億元，隨著尖牙股客戶明年陸續進駐設備，金融、OTT 等其他領域客戶也正在洽談，營收貢獻將逐步墊高，明年全年 LY2 IDC 機房即可獲利。

營收比重方面，雲端應用服務占 16.1%、IDC 機房服務占 31.2%、數據網路服務占 45%、語音通信占 7.7%，江文漢預期，未來雲端應用服務將提升至 20%、IDC 機房服務成長至 35%，數據網路與語音通信則會逐步降低。

展望後市，法人看好，是方今年營收將維持 6-8% 成長，明年則在 LY2 IDC 機房啟用下，年增幅將顯著跳增；今、明年獲利成長幅度維持 10%。

是方 3 月營收 2.85 億元，月增 10.7%、年增 8.65%；第一季營收 8.04 億元，季增 0.63%、年增 7.25%。