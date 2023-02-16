是方去年賺逾一股本 EPS 11.85元擬配息10元

是方 (6561-TW) 今 (16) 日公布財報，受惠 IDC 機房及雲端服務強勁成長，去年雙率雙升，稅後純益 8.37 億元，年增 21.8%，每股純益 11.85 元，創新高。

是方董事會今日也通過股利政策，擬配息 10 元，包括現金股利 9 元及股票股利 1 元，配股配息率達 84%，以今日收盤價 291 元估算，殖利率約 3.1%。

是方去年全年營收 30.8 億元，年增 10%；毛利率 47.68％，年增 2.85 個百分點；營益率 33.72%，年增 2.73 個百分點；稅後純益 8.37 億元，年增 21.8%，每股純益 11.85 元。

去年第四季營運方面，單季營收來到 7.99 億元，季增 4.3%、年增 12.5%；毛利率 49.7%，季增 2.6 個百分點、年增 3.5 個百分點；營益率 37.2%，季增 5.2 個百分點、年增 3.7 個百分點；稅後純益 2.35 億元，季增 14.1%、年增 25.7%，每股純益 3.29 元。

董事長吳彥宏表示，今年將加速 LY2 新 IDC 智能機房建設進度，提升 TPIX 台北網際網路交換中心排名進入全球百大交換中心之列，同時持續進行「東協大聯盟合作計劃」，共同建構東亞 IDC 策略聯盟，推升是方邁向東亞數位匯流及 AI 雲端商務應用中心的目標。

吳彥宏指出，是方近年來積極響應政府南向政策，成功啟動「東協大聯盟合作計劃」，與東協各國的網路串接開通，並與各國當地電信龍頭共同建構東亞 IDC 策略聯盟；尤其 112 年底 LY2 新建機房即將完工啟用，預計將帶來更為強大的營運力道。

此外，配合「東協大聯盟合作計劃」，是方在 112 年將連外 600G 國際海纜骨幹頻寬繼續提升，不僅成為匯聚東北亞及東南亞的網路樞紐，更讓 IDC、數據網路與雲端應用方案的國內外客戶，享受到更高速、直接、方便及安全的國際網際網路及雲端交換服務，大大增強是方的磁吸效應。

吳彥宏進一步表示，從國際海纜與電信業者在亞洲布局的趨勢觀察，台灣地處西太平洋第一島鏈關鍵位置，東接北美西雅圖、洛杉磯；北連東北亞的日本東京、韓國首爾；西達香港；南及新加坡；在國際時局的推波下，台灣早已躍居東亞電信樞紐地位，舉世共睹。

在 AI、雲端應用服務不斷推陳出新以及 5G 的網路新時代，數位匯流節點已成為極重要的關隘要塞，是方積極啟動 IDC、網路容量擴大計劃，持續不斷精進軟硬體設備，不僅可保持是方在市場上的領導地位，更體現是方成為東亞數位匯流及 AI 雲端商務應用中心的決心。