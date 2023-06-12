〈台股盤後〉權值股台積電、鴻海力挺多頭 漲68點收16955點 一度兵臨萬七城下

台股大盤今 (12) 日在包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及台達電 (2308-TW) 等權值股大漲力挺多頭格局下，指數盤中一度逼近 1 萬 7000 點城下，但消化市場賣壓，造成盤中指數震盪，終場上漲 68.97 點、收 16955.37 點，成交值 2868 億元。

證券分析師黃漢成指出，台股仍處於高檔震盪整理格局，資金於台北股市在電子、觀光、重電及 AI 概念之間輪動趨勢不變，買盤也進一步切入 5 月業績表現佳的個股，雖然部分個股漲幅已高，但由其已發布營收來看，第二季獲利實績將成股價重要支撐，預估壓回幅度不會太大，投資人仍可留意成長型個股。

台北股市 12 日集中市場加權股價指數早盤開在 16899.49 點，最低 16899.49 點，最高爲 16999.72 點，終場收漲 68.97 點或 0.41%。盤中開高走低個股包括金寶 (2312-TW)、技嘉 (2376-TW)、英業達 (2356-TW)、光寶科 (2301-TW) 等。創高後拉回個股包括廣運 (6125-TW)、建準 (2421-TW)、廣達 (2382-TW) 等。

光學元件廠大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、佳凌 (4976-TW)、先進光 (3362-TW) 盤中股價並未表態，觀光旅遊個股五福 (2745-TW)、六福 (2705-TW) 股價承壓下跌。

欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 等 ABF 載板族群表現相對穩健強勢。

貨櫃航運股全面走高，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價同步收紅。

台積電終場上漲 9 元，以 574 元作收，漲幅 1.59%，成交張數 26264 張。