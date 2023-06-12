〈台股盤前要聞〉茂達車用佈局報喜、是方拓市有成 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。茂達耕耘車用產品報捷，近期新品獲客戶認證，預計年底、明年初開始出貨；是方繼與美國五大尖牙股成為策略夥伴後，下一步將拓展東南亞市場，隨著網路服務擴大，國際海纜頻寬將擴增至 800G。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

茂達車用佈局報喜 新品過認證年底出貨

茂達 (6138-TW) 耕耘車用產品報捷，近期新品獲客戶認證，預計年底、明年初開始出貨，有助營收動能加溫，另外 PC 客戶持續回補庫存，訂單可望延續至第三季，帶動下季營收再優於本季，前三季逐季成長。閱讀全文...

是方國際佈局持續擴大 海纜頻寬提升至 800G

是方 (6561-TW) 繼與美國五大尖牙股成為策略夥伴後，下一步將拓展東南亞市場，隨著網路服務擴大，國際海纜頻寬將從去年的 600G，下半年將擴增至 800G。閱讀全文...

晶片荒緩解 車用板需求 2023 年有看頭

今 (2023) 年以來消費性電子產品市場持續在去化庫存，造成總體 PCB 業營收的衰退，但 PCB 廠在車用板的營收卻有明顯走升的趨勢，在各國政府加速推動電動車、新能源車發展及車用半導體供應短缺狀況逐漸改善之下，汽車板將成為 2023 年 PCB 的強大動能。閱讀全文...

浸沒式液冷散熱再度浮上檯面 滲透率有待觀望

自從 Intel 推出浸沒式液冷散熱解決方案和公版設計後，水冷散熱技術再度浮上水面，儘管浸沒式液冷散熱有望達到省電減碳，但解熱瓦數不高，未來滲透率能否快速提升，業者仍在觀望中。閱讀全文...

久陽客戶銷售升溫 後續接單可望回歸正常

台鋼集團旗下螺絲廠久陽 (5011-TW)5 月營收回溫，公司表示，目前下游客戶銷售升溫，去化庫存，後續接單可望逐步回歸正常。閱讀全文...

震撼！吳東進任新光金名譽董事長 吳欣儒最高票卻辭總座

新光金 (2888-TW) 經營權變天，吳欣儒雖然最高票當選董事，晚間卻宣布請辭新光金總經理。閱讀全文...

半導體雙雄 5 月營收回溫 台積電攀 4 個月新高 聯發科寫今年次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 5 月營收 1765.37 億元，月增 19.4%，年減 4.9%，累計前 5 月營收 8330.7 億元，年減 1.9%；受惠客戶拉貨力道回升，台積電 5 月營收也跟著回溫，為四個月以來新高。閱讀全文...

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 5 月營收 315.67 億元，月增 11.35%，年減 39.38%，累計前 5 月營收 1555.68 億元，年減 37.12%；隨著 PC 市況回溫與部分消費性電子客戶回補庫存，聯發科 5 月營收也寫下今年來次高。閱讀全文...