沙國7月銷往亞洲油價 調漲至半年高點

沙烏地阿拉伯周日宣布 7 月起額外減產之後，也把 7 月銷往亞洲的阿拉伯輕原油調漲至六個月高點。

根據沙國國營石油公司 (Saudi Aramco) 的聲明，7 月裝貨、賣到亞洲的阿拉伯輕原油官方銷售價格 (OSP) 每桶調漲 45 美分，至比阿曼 / 杜拜基準報價高每桶 3 美元的水準。

沙國前一日才宣布 7 月起每日額外減產 100 萬桶，代表從下個月起，沙國美日產量將從 5 月的每日約 1000 萬桶，下降到每日 900 萬桶。石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 也同意，將把自願減產措施從原本的 2023 年底結束，延長到 2024 年底。

沙國額外減產的行動並未提振油價，布蘭特原油周一 (5 日) 開盤上漲後隨即回吐大部分漲幅，終場小漲 0.8% 至每桶 76.61 美元，比 OPEC + 去年 10 月啟動首次減產還低了 18%。布蘭特周二亞洲盤下跌 0.46%，報每桶 76.36 美元。

路透 5 月底進行的調查顯示，市場原本預期 7 月的阿拉伯輕原油每桶會調降超過 1 美元，因為目前市價疲軟，而且煉油利潤微薄。當沙國石油價格變貴，就會促使煉油商到區域現貨市場尋找更便宜的替代品，或從更遠的地方取得貨運價差。

在此同時，俄羅斯原油持續以大幅折價流入亞洲市場。船舶追蹤業者的初步評估顯示，中國、印度 5 月採購的俄油都創歷史新高。

沙國不只調漲阿拉伯輕原油，7 月銷往亞洲的其他等級原油價格也都比 6 月調漲 45 美分。文件 顯示，阿拉伯超輕原油的價格，已經連續第二個月低於阿拉伯輕原油。