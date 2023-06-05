沙國自願減產推升油價 分析師重提布蘭特年底100美元目標價

分析師指出，由於全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯承諾從 7 月起進一步減產，第三季全球原油供應短缺勢將加劇，可能推動油價持續上漲，一些專家預計年底前可能升至每桶 100 美元。

由於沙烏地能源部周日 (4 日) 表示，其產量將從 5 月的每日 1000 萬桶左右，降至 7 月的每日 900 萬桶，這是沙國多年來的最大降幅，並使周一油價一度上漲 5% 後漲勢縮減。

RBC Capital 分析師 Helima Croft 在報告中指出，沙烏地阿拉伯在實質性減產方面有著良好的記錄，而本次減產幾乎是自 10 月實際減產幅度的兩倍，預計將在 7 月影響市場。但沙烏地的減產不太可能立即大幅推高油價，因為庫存需要時間才能消化。

澳洲聯邦銀行分析師 Vivek Dhar 表示，沙烏地阿拉伯藉由減產來防止油價跌得太低，這讓石油市場現在更容易在今年晚些時候出現短缺。即使考慮到中國需求復甦不大，今年第四季布蘭特原油期貨價格仍將升至每桶 85 美元。

包括 Daan Struyven 和 Callum Bruce 在內的高盛分析師表示，OPEC + 會議對油價為「溫和利多」，抵消了他們在 12 月預測的每桶 95 美元的一些看跌下行風險。他們表示，在庫存低至今日的情況下，沙烏地在 3 個月內再度實施減產，而且發出「不惜一切代價」的言論表明，沙烏地承諾將繼續對抗空頭，並利用其異常高的定價權。

高盛指出，從基本面來看，沙烏地的額外減產可能推動油價上漲 1-6 美元 / 桶，但這取決於減產是否能持續 1-6 個月，而實物市場的強勢最終應該會提振倉位和價格。

澳盛銀行表示，如果聯準會暫停升息且宏觀經濟逆風緩解，預計下半年供應將大幅收緊，原油價格強勁上漲的可能性已大幅上升。

澳盛銀行分析師 Daniel Hynes 和 Soni Kumari 發布報告稱，因為沙烏地阿拉伯和 OPEC 將在市場遇到任何障礙時提供支持，投資者可能會增加看漲押注，因此他們維持布蘭特原油每桶 100 美元的年終目標。