〈房產〉新光一號不動產標售案 新光中山大樓總價72億元標出

新光一號不動產投資信託基金 (新光一號) 所屬的新光中山大樓部分樓層今 (30) 日開標，由金地遠實業以 72 億 580 萬元得標，溢價率 4.67%，換算辦公室每坪單價約 108 萬元。今天標出的新光中山大樓部分樓層更寫下 2023 年初以來，最大筆金額的商用不動產交易紀錄。

主辦本次公開標售的第一太平戴維斯新光中山大樓為台北市知名 A 級辦公大樓，位於中山北路林蔭大道，本次標售的辦公樓層位於 4 樓至 17 樓，包含 6,187.51 坪辦公室及 178 個停車位，現況出租率超過 9 成，公告底價為 68 億 8447 萬元。公告期間吸引多組保險金融、傳產製造、建商與專業投資機構評估，最後由金地遠實業股份有限公司以新台幣 72 億 580 萬元得標。

第一太平戴維斯副總經理陳逸鴻表示，新光一號的新光中山大樓成功標脫，一掃近期不動產交易低迷氣氛，也顯示投資人對於商用不動產的購置需求依然穩固，對於市中心、區域發展強勁、價格合理且難得釋出的優質辦公標的，把握機會積極出手。本次新光中山大樓的成功標售為新光一號的資產處分計畫寫下好的開始；接下來兩周，新光一號還有 5 棟標的將陸續開標，包括台南新光三越百貨大樓 (6 月 2 日)、新光國際商業大樓部分樓層 (6 月 6 日)、新光天母傑仕堡大樓 (6 月 8 日)、新光信義華廈部分樓層 (6 月 13 日)、台証金融大樓部分樓層 (6 月 16 日)。

第一太平戴維斯指出，其中新光國際大樓與台証金融大樓同樣是位在台北市市中心的辦公大樓，在考量周邊企業多元的面積需求，特別規劃分標機制，提供中、小坪數的辦公空間方案，最小單位銷售面積自 95 坪起，底價約 9000 萬元，也有單一樓層或多個樓層的方案，辦公室面積從 339 坪到 3,224 坪，以符合企業整合辦公空間的需求，公告期間吸引多組自用型企業評估，將可預見新一波的企業辦公置產潮。