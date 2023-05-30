〈房產〉新建物屋頂須裝太陽能發電 賴正鎰提建言應給容積獎勵

針對立法院三讀通過《再生能源發展條例》修正案，增訂新建建物屋頂要設置太陽能發電設備，鄉林集團 (5531-TW) 董事長、全國商總主席賴正鎰今 (30) 日指出，這是好政策，建議政府加速訂定相關子法，同時希望能給建商緩衝期、以及至少 2% 的容積獎勵。

賴正鎰說，因為對多數建商來說，太陽能板及儲能設備的成本太貴，「一定要有獎勵，沒獎勵應該沒有人想做」。

立法院昨天三讀通過《再生能源發展條例》修正案，增訂新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。但相關子法還要經過經濟部及內政部營建署等跨部門討論。

對此，賴正鎰說，這是很好的綠能政策，講了 20 多年終於實現，好處多多，像是鄉林在好幾年前就開始在社區頂樓加裝太陽能板，並透過大量綠化，甚至在頂樓或露臺設置「空中菜園」，並申請綠建築，在新案推出前就有納入規劃設計，頂樓在施作太陽能板屋頂時，就做好防水層，讓大樓社區管委會不需要做二次施工，不僅屋頂隔熱，還能做到減少碳排、生產綠能等好處。

他以自家正在興建中的彰化員林新案「鄉林圓頂」為例，在規劃之初就有設定在頂樓加裝太陽能板模組，330W 太陽能板共 132 片，平均每月發電約 4500 度，發電電力相當 16 個家庭用電需求，目前規劃發電後供給社區公共區域電燈與電梯等供電使用，若有剩餘再考慮賣給台電，增加社區收入，對於尋求環保與能源效益的買房者，應該更具有吸引力，間接提高房屋建物的價值。

不過外界擔心修法通過後到正式實施問題可能面臨問題，賴正鎰也指出，太陽能板建置的成本高，還需要日照分析及裝設方位討論等問題，若是旁邊有其他超高樓層的建築物，可能就會被阻擋日照，造成太陽能板無法充分發揮效益等問題，有些硬體及電力傳送等技術問題，都要考驗建築設計師在設計規劃的功力，還要考量到建築物的整體美觀，架設建材及住戶安全標準等問題。

他認為，母法通過修訂後，但相關子法還沒訂定，沒有那麼單純，因為還可能涉及營建法規，太陽能板屬於附加設施，要裝設在頂樓，也必須要有足夠空間，如果立法通過後，在多數建商還沒有做好準備時，馬上就要強制上路推動，有可能增加開發商的營建成本，甚至可能轉嫁到房價上。

賴正鎰建議政府應先找建商及開發商討論，政府是否先考慮以提高獎勵，給予建商設計新建案時，多給 2% 容積獎勵，且太陽能屋頂下方空間，應不設限高且不計面積，讓建商規畫公設給住戶使用等方式，必能加速屋頂種電的面積，他也希望政府公共實施時，能給建商至少半年的緩衝期，讓各界可以依法逐步配合新法規。