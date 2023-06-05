軌道經濟夯！除聯發科外 臻鼎簽約拿下青埔建地地上權選建總部

行政院農業部農田水利署桃園管理處，持續透過活化土地資產充實農田水利事業基金，於今年 3 月公告辦理桃園市中壢區青平段 25、26 地號等 2 筆土地設定地上權，透過公開招標與評選機制，由臻鼎 - KY(4958-TW) 集團得標，今 (5) 日完成簽約。

此一地上權建地的正式釋出，農田水利會改制農水署後大型資產活化的首宗個案。臻鼎對拿下青埔建地地上權案，未來將以本案基地設立為台灣企業總部，及提供生活便利的商場，提供集團內公司及供應商使用，將有利於員工往返各大生產基地，加強集團各廠區之交流，更可加強對台灣各廠區的投資，並藉以匯集相關供應鏈廠商達到群聚效益。

農田水利署桃園管理處表示，本次完成釋出地上權基地位於一線黃金地段，具備經由高鐵、機場捷運串聯台灣西部產業廊帶的空間優勢，對於著眼於長期效益的自用型投資人而言具吸引力，期成就結合青埔特定區之優勢，打造企業門面，持續驅動城市發展。此案基地規模達 2,385 坪，地上權存續期間為 70 年，採二階段評選決標（資格審查、興建計畫書評選）。

由臻鼎 - KY 此次得標的的桃園青埔商業區地上權建地，權利金 8.69 億元地位於桃園市中壢區高鐵站前路、青埔路二段及致祥一街所圍之東側街廓，坐落 A18 高鐵生活圈內，距桃園高鐵站步行僅約 1 分鐘路程，基地面積廣達 2,385 坪，預估可開發量體超過 1.6 萬坪。

在軌道經濟夯同時，除臻鼎之外，聯發科 (2454-TW) 也在 2022 年 6 月簽約拿下「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區 (二) 開發經營案」地上權案，由聯發科旗下專案公司旭源投資正式完成簽約，聯發科投資金額達 90 億元，預計 2027 年完工。

聯發科拿下地上權的建地，位於新竹高鐵站第一排，為 70 年地上權案，土地面積 5252 坪，最高允建樓地板面積達 1.8 萬坪。