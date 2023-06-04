〈WWDC23〉頭戴式裝置料成焦點 GIS-KY、宣德等供應鏈受矚

蘋果 (Apple) 將在美西時間 6 月 5 日舉行一年一度的 WWDC 開發者大會，市場普遍預期將公開首款 VR(虛擬實境) 作業系統與設備，加上今年頭戴裝置新品也可望開始出貨，GIS-KY(6456-TW)、宣德 (5457-TW) 等相關供應鏈受矚目。

根據蘋果釋出的最新 WWDC 宣傳標語，寫著「Code New Worlds」(編碼新世界)，且蘋果最新釋出的部落格文章附圖中，也被發現字母組合起來後是「VR headset unveiled at WWDC」。

市場也預估，蘋果將今年將開始出貨首款頭戴式裝置產品，將由中國立訊精密組裝，法人也點名，立訊旗下的連接器廠宣德 (5457-TW)，可望供應相關機構件而同步受惠。

鴻海 (2317-TW) 旗下觸控模組廠 GIS-KY(6456-TW) 則替蘋果頭戴式提供鏡片貼合光學模組服務，雖然初期貢獻估不大，仍需時間發酵，但公司還是看好後續 AR/MR/VR 商機。

其餘是晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、供應 ABF 載板的欣興 (3037-TW)、光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW) 等，也被點名是此次蘋果發表頭戴式裝置的相關受惠供應商。