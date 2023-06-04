〈台股風向球〉 AI助陣多頭 投信點名這三產業題材有看頭

AI 點燃多頭氣勢，台股價量齊揚周線連三紅，法人表示，隨著資金持續回不，加上 AI 題材助陣有助於科技股彈升，進一步拉抬大盤向上挺進，建議可鎖定 AI 相關、內需、電網等相關題材。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股 5 月在 Nvidia 帶起的 AI 熱潮之下，半導體族群領漲強彈 10.53%，電子指數漲幅也達 9.42%，拉升加權指數同步上漲將近千點，單月漲幅 6.42%，在亞股中漲幅僅次於日股 7.04%，大幅超越同為科技產業出口導向的韓國股市 3.02% 漲幅。

孫傳恕指出，半導體市場先前受通膨、庫存調整延長等影響，拖累晶圓龍頭大廠下修 2023 年半導體衰退與全年財測，不過主要集中於上半年的庫存調整擴大影響，但對下半年的半導體產業復甦看法不變。

孫傳恕表示，隨著 AI 熱潮席捲全球，從 Nvidia 財報可看出市場對於 AI 所帶來的革新投下贊成票，後續包括對於高效能運算、雲端服務商、AI server、板卡、相關晶片、散熱零組件相關產業都將大幅受惠，搭配下半年景氣將築底回升，有利於科技類股快速彈升。

在資金面部分，除了法人資金回補，散戶也同步回流市場，根據央行公佈最新 4 月證券劃存款撥餘額單月增加 478 億元，整體資金水位上升至 3.19 兆元，而 5 月維持資增券增，兩項指標皆顯示散戶資金持續投入市場。

安聯投信台股團隊表示，AI 相關主題明顯成為引領潮流的下一個 10 年的長期主題，不但有長期結構式成長利基支撐，且在軟硬體、跨產業需求不斷交錯增溫帶動下，資本支出亦有望伴隨這類需求而增溫的成長力道推升下，在下一季展望出爐前，有望持續成為主要驅動盤面的亮點題材。

安聯投信台股團隊表示，目前處於第 2 季法說訊息釋出、等待第 3 季法說更新訊息的空窗期，這股正向氛圍，有望擴大並驅動市場資金在包括 AI 軟硬體相關應用受惠族群；除了 AI 能見度較佳，其他像是綠電、儲能等政策股或軍工，也因有能見度支撐，也是資金輪動青睞的主題。